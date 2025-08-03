«Спартак» сыграл вничью с «Акроном» в Самаре – 1:1! Солари забил на 92-й, Дзюба сравнял на 95-й с пенальти, Хлусевича удалили в 1-м тайме, Лончар не реализовал 11-метровый

«Спартак» сыграл вничью в гостях с «Акроном» (1:1) в 3-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на «Самара-Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Даниил Хлусевич в добавленное к первому тайму время получил две желтые карточки подряд и был удален . Стефан Лончар на 63-й минуте не реализовал пенальти , пробив выше ворот. Пабло Солари открыл счет на 92-й минуте. На 95-й Артем Дзюба сравнял счет с 11-метровой отметки.

Премьер-лига. 3 тур 3 августа 10:30, Самара-Арена Акрон Завершен 1 - 1 Спартак Матч окончен Дзюба

90’ +4’ 90’ +2’ Солари

Болдырев Дмитриев 90’ 90’ Максименко Кузьмин 90’ 86’ Барко Зорин 86’ Мартинс Перейра Зобнин Пестряков Тавареш 77’ Лончар Кузьмин 73’ Лончар 64’ Джурасович 57’ 46’ Рябчук Солари 46’ Жедсон Фернандеш Дмитриев 2 тайм Перерыв 45’ +5’ Угальде Денисов 45’ +2’ Хлусевич 45’ +1’ Хлусевич Бокоев 45’ Джаковац 5’ Акрон Гудиев, Р. Фернандес, Бокоев, Неделчару, Савичев, Лончар, Джурасович, Джаковац, Болдырев, Дзюба, Пестряков Запасные: Попенков, Тавареш, Базилевский, Шершов, Дмитриев, Данилин, Кузьмин, Тереховский, Эшковал, Васютин 1 тайм Спартак: Максименко, Рябчук, Дуарте, Литвинов, Хлусевич, Умяров, Жедсон Фернандеш, Барко, Мартинс Перейра, Угальде, Гарсия Запасные: Довбня, Бабич, Денисов, Пруцев, Зорин, Зобнин, Солари, Помазун, Массалыга, Дмитриев, Гузиев

