«Спартак» сыграл вничью с «Акроном» в Самаре – 1:1! Солари забил на 92-й, Дзюба сравнял на 95-й с пенальти, Хлусевича удалили в 1-м тайме, Лончар не реализовал 11-метровый
«Спартак» сыграл вничью в гостях с «Акроном» (1:1) в 3-м туре Мир РПЛ.
Матч проходил на «Самара-Арене».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Даниил Хлусевич в добавленное к первому тайму время получил две желтые карточки подряд и был удален. Стефан Лончар на 63-й минуте не реализовал пенальти, пробив выше ворот. Пабло Солари открыл счет на 92-й минуте. На 95-й Артем Дзюба сравнял счет с 11-метровой отметки.
Премьер-лига. 3 тур
3 августа 10:30, Самара-Арена
