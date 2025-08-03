Климент Колесников – девятый россиянин, ставший чемпионом мира по плаванию
Колесников стал девятым россиянином, победившим на чемпионате мира по плаванию.
Сегодня Климент Колесников выиграл золото на дистанции 50 м на спине на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.
Ранее личные золотые медали брали Александр Попов, Владимир Сельков, Роман Слуднов, Денис Панкратов, Анастасия Фесикова (Зуева), Юлия Ефимова, Антон Чупков и Евгений Рылов.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
