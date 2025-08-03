Чемпионат России по регби. «Енисей-СТМ» обыграл «Динамо» – 33:32, «Слава» уступила «Красному Яру», другие результаты
PARI Чемпионат России по регби
8-й тур
2 августа
Локомотив – ВВА-Подмосковье – 63:18 (28:6)
Локомотив: попытки – Машкин (2), ван дер Мерве (2), ван Реенен, Филиппов, Малан, де Вит, Хубаев, реализации – Янюшкин (5), ван Реенен (4).
ВВА-Подмосковье: попытки – Бабаев, Казаков, реализации – Казаков, штрафные – Шаповалов (2).
Запись трансляции здесь.
Стрела-Ак Барс – Металлург – 66:14 (33:7)
Стрела-Ак Барс: попытки – Давудов (2), Вентер, Казаликашвили, Созонов, Ткаченко, Карстенс, Людик, Шевцов, Хохлов, реализации – Людик (8).
Металлург: попытки – Таскин, Бурлаков, реализации – Безматерных (2).
Запись трансляции здесь.
3 августа
Енисей-СТМ – Динамо – 33:32 (21:17)
Енисей-СТМ: попытки – Эстерхейзен, Макаренко, Симпликевич, Будыченко, Дю Пре, реализации – Гайсин (4).
Динамо: попытки – Экстин (2), Винаар, ван Вюрен, реализации – Фуше (3), штрафные – Фуше (2).
Запись трансляции здесь.
Слава – Красный Яр – 7:40 (0:28)
Слава: попытки – Калинин, реализации – Юбер.
Красный Яр: попытки – Морозов, Лосенков, Арлашов, Пронин, Чабан, Абдулкадиров, реализации – Таумалоло (5).
Запись трансляции здесь.