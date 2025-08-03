🥇🥇🥈🥉 Плавание. Чемпионат мира-2025. Колесников выиграл золото, Самусенко взял серебро, Бородин – бронзу, Россия – первая в комбинированной эстафете
Плавание
Чемпионат мира по водным видам спорта-2025
Сингапур
3 августа
Мужчины
50 м, спина
1. Климент Колесников (Россия) – 23,68
2. Павел Самусенко (Россия) – 24,17
2. Питер Кетце (ЮАР) – 24,17
1500 м, вольный стиль
1. Ахмед Джауади (Тунис) – 14.34,41
2. Свен Шварц (Германия) – 14.35,69
3. Бобби Финк (США) – 14.36,60
400 м, комплекс
1. Леон Маршан (Франция) – 4.04,73
2. Томоюки Мацусита (Япония) – 4.07,32
3. Илья Бородин (Россия) – 4.09,16...
5. Максим Ступин (Россия) – 4.12,46
Эстафета 4x100 м, комплекс
1. Россия (Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков, Егор Корнев) – 3.26,93
2. Франция – 3.27,96
3. США – 3.28,62
Женщины
50 м, брасс
1. Рута Мейлутите (Литва) – 29,55
2. Тан Цяньтин (Китай) – 30,03
3. Бенедетта Пилато (Италия) – 30,14...
5. Лилли Кинг (США) – 30,25
50 м, вольный стиль
1. Мэг Харрис (Австралия) – 24,02
2. У Цинфэн (Китай) – 24,26
3. Чэн Юйцзе (Китай) – 24,28
400 м, комплекс
1. Саммер Макинтош (Канада) – 4.25,78
2. Дженна Форрестер (США) – 4.33,26
3. Мио Нарита (Япония) – 4.33,26
Эстафета 4x100 м, комплекс
1. США – 3.49,34 (мировой рекорд)
2. Австралия – 3.52,67
3. Китай – 3.54,77
4. Россия (Алина Гайфутдинова, Евгения Чикунова, Дарья Клепикова, Дарья Трофимова) – 3.55,17