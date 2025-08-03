  • Спортс
  Плавание. Чемпионат мира-2025. Колесников выиграл золото, Самусенко взял серебро, Бородин – бронзу, Россия – первая в комбинированной эстафете
817

🥇🥇🥈🥉 Плавание. Чемпионат мира-2025. Колесников выиграл золото, Самусенко взял серебро, Бородин – бронзу, Россия – первая в комбинированной эстафете

Колесников победил на 50 м на спине на ЧМ-2025, россияне – первые в эстафете.

Плавание

Чемпионат мира по водным видам спорта-2025

Сингапур

3 августа

Мужчины

50 м, спина

1. Климент Колесников (Россия) – 23,68

2. Павел Самусенко (Россия) – 24,17

2. Питер Кетце (ЮАР) – 24,17

1500 м, вольный стиль

1. Ахмед Джауади (Тунис) – 14.34,41

2. Свен Шварц (Германия) – 14.35,69

3. Бобби Финк (США) – 14.36,60

400 м, комплекс

1. Леон Маршан (Франция) – 4.04,73

2. Томоюки Мацусита (Япония) – 4.07,32

3. Илья Бородин (Россия) – 4.09,16...

5. Максим Ступин (Россия) – 4.12,46

Эстафета 4x100 м, комплекс

1. Россия (Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков, Егор Корнев) – 3.26,93

2. Франция – 3.27,96

3. США – 3.28,62

Женщины

50 м, брасс

1. Рута Мейлутите (Литва) – 29,55

2. Тан Цяньтин (Китай) – 30,03

3. Бенедетта Пилато (Италия) – 30,14...

5. Лилли Кинг (США) – 30,25

50 м, вольный стиль

1. Мэг Харрис (Австралия) – 24,02

2. У Цинфэн (Китай) – 24,26

3. Чэн Юйцзе (Китай) – 24,28

400 м, комплекс

1. Саммер Макинтош (Канада) – 4.25,78

2. Дженна Форрестер (США) – 4.33,26

3. Мио Нарита (Япония) – 4.33,26

Эстафета 4x100 м, комплекс

1. США – 3.49,34 (мировой рекорд)

2. Австралия – 3.52,67

3. Китай – 3.54,77

4. Россия (Алина Гайфутдинова, Евгения Чикунова, Дарья Клепикова, Дарья Трофимова) – 3.55,17

