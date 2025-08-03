🥇🥇🥈🥉 Плавание. Чемпионат мира-2025. Колесников выиграл золото, Самусенко взял серебро, Бородин – бронзу, Россия – первая в комбинированной эстафете

Колесников победил на 50 м на спине на ЧМ-2025, россияне – первые в эстафете.

Плавание Чемпионат мира по водным видам спорта-2025 Сингапур 3 августа Мужчины 50 м, спина 1. Климент Колесников (Россия) – 23,68 2. Павел Самусенко (Россия) – 24,17 2. Питер Кетце (ЮАР) – 24,17 1500 м, вольный стиль 1. Ахмед Джауади (Тунис) – 14.34,41 2. Свен Шварц (Германия) – 14.35,69 3. Бобби Финк (США) – 14.36,60 400 м, комплекс 1. Леон Маршан (Франция) – 4.04,73 2. Томоюки Мацусита (Япония) – 4.07,32 3. Илья Бородин (Россия) – 4.09,16... 5. Максим Ступин (Россия) – 4.12,46 Эстафета 4x100 м, комплекс 1. Россия (Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков, Егор Корнев) – 3.26,93 2. Франция – 3.27,96 3. США – 3.28,62 Женщины 50 м, брасс 1. Рута Мейлутите (Литва) – 29,55 2. Тан Цяньтин (Китай) – 30,03 3. Бенедетта Пилато (Италия) – 30,14... 5. Лилли Кинг (США) – 30,25 50 м, вольный стиль 1. Мэг Харрис (Австралия) – 24,02 2. У Цинфэн (Китай) – 24,26 3. Чэн Юйцзе (Китай) – 24,28 400 м, комплекс 1. Саммер Макинтош (Канада) – 4.25,78 2. Дженна Форрестер (США) – 4.33,26 3. Мио Нарита (Япония) – 4.33,26 Эстафета 4x100 м, комплекс 1. США – 3.49,34 (мировой рекорд) 2. Австралия – 3.52,67 3. Китай – 3.54,77 4. Россия (Алина Гайфутдинова, Евгения Чикунова, Дарья Клепикова, Дарья Трофимова) – 3.55,17