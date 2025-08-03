  • Спортс
  • Вяльбе о критике чемпионата России на Сахалине: «Все эти слова – пустозвон. Я настолько привыкла к диванным критикам, что уже не обращаю на них внимания»
Вяльбе о критике чемпионата России на Сахалине: «Все эти слова – пустозвон. Я настолько привыкла к диванным критикам, что уже не обращаю на них внимания»

Елена Вяльбе ответила критикам на решение провести лыжный ЧР на Сахалине.

Южно-Сахалинск примет чемпионат России по лыжным гонкам с 25 февраля по 8 марта 2026 года.

«Критика чемпионата России на Сахалине? Политика ФЛГР (Федерации лыжных гонок России) заключается в том, чтобы проводить чемпионат страны в тех регионах, которые строят новые лыжные центры. Иначе зачем они это делают, вкладывают деньги? Мы должны относиться к ним с пониманием. Центр в Южно-Сахалинске прекрасный, строился под нашим пристальным взглядом.

Согласна, что 8 часов – большая разница во времени, но ведь и Олимпиады и чемпионаты мира проходили не в пределах европейских часовых поясов. Никто ничего не говорил, все подстраивались и смотрели, когда их показывали.

Мы этот вопрос обсуждали и сделаем все максимально удобным для европейской части России. Страна у нас большая, на это тоже нужно обращать внимание. Часть соревнований будет в записи, покажем ее на большую аудиторию.

Я настолько привыкла к диванным критикам, что уже не обращаю на них внимания. Наверное, не критикуют только того, кто ничего не делает. Уверена, 90% спортсменов, которые сейчас не очень хотят туда уехать, после соревнований скажут, что были неправы. Возможно, мы не получим то количество зрителей, которое было в Ижевске, но ведь и в Тюмени у нас не было публики, а разница с Москвой 2 часа. Мне кажется, все эти слова – пустозвон», – сказала глава ФЛГР Вяльбе.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
logoЕлена Вяльбе
ФЛГР
logoсборная России (лыжные гонки)
logoсборная России жен (лыжные гонки)
лыжные гонки
чемпионат России
