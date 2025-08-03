Джордж Расселл: «Леклер не расскажет, что болид «Феррари» чуть не оказался нелегальным»

Расселл считает, что «Феррари» едва не нарушила технический регламент.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл подозревает, что соперник из «Феррари » Шарль Леклер скрывает истинную причину проблем на Гран-при Венгрии .

Шарль стартовал с поула, но в итоге стал четвертым, проиграв Джорджу. По мнению британца, Скудерия рисковала чрезмерным износом планки под днищем и дисквалификацией.

«Я видел, насколько медленно он ехал, поэтому предположил, что что-то не так.

Сам он не расскажет, что болид «Феррари» чуть не оказался нелегальным. Единственное объяснение, которое приходит нам в голову: машина слишком прижималась к земле, и пришлось увеличить давление в шинах на последний отрезок.

[«Феррари»] использовала странный режим работы двигателя, который замедлял мотор в конце прямой – именно там планка сильнее всего стирается. Это единственное объяснение, к которому мы пришли на основе времен, режима двигателя и тому подобных вещей», – заявил Расселл в эфире Sky.

