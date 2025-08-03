  • Спортс
  • Джордж Расселл: «Леклер не расскажет, что болид «Феррари» чуть не оказался нелегальным»
Джордж Расселл: «Леклер не расскажет, что болид «Феррари» чуть не оказался нелегальным»

Расселл считает, что «Феррари» едва не нарушила технический регламент.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подозревает, что соперник из «Феррари» Шарль Леклер скрывает истинную причину проблем на Гран-при Венгрии.

Шарль стартовал с поула, но в итоге стал четвертым, проиграв Джорджу. По мнению британца, Скудерия рисковала чрезмерным износом планки под днищем и дисквалификацией.

«Я видел, насколько медленно он ехал, поэтому предположил, что что-то не так.

Сам он не расскажет, что болид «Феррари» чуть не оказался нелегальным. Единственное объяснение, которое приходит нам в голову: машина слишком прижималась к земле, и пришлось увеличить давление в шинах на последний отрезок.

[«Феррари»] использовала странный режим работы двигателя, который замедлял мотор в конце прямой – именно там планка сильнее всего стирается. Это единственное объяснение, к которому мы пришли на основе времен, режима двигателя и тому подобных вещей», – заявил Расселл в эфире Sky.

Фредерик Вассер допустил проблему с давлением в шинах: «Леклер сначала оторвался от Пиастри, а в конце проигрывал по 2 секунды с круга»

Шарль Леклер: «Должен взять назад все, что наговорил команде по радио»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RaceFans
