«Балтика» обыграла «Оренбург» – 3:2! Максим Петров забил с паса Ильи Петрова, Гюрлюк отличился со штрафного, Хиль реализовал пенальти, Татаева удалили

«Балтика» победила «Оренбург» (3:2) в 3-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на «Ростех Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Александр Хиль открыл счет с пенальти на 22-й минуте. Он перебивал 11-метровый после удара Ильи Петрова, когда арбитр зафиксировал нарушение со стороны футболистов «Оренбурга» и попросил повторить попытку. Максим Петров на 48-й увеличил счет. Евгений Болотов на 57-й отыграл один мяч. Чинонсо Оффор забил на 65-й. Эмирджан Гюрлюк на 69-й отличился прямым ударом со штрафного.

Алексей Татаев был удален на 90-й минуте, получив вторую желтую.

Премьер-лига. 3 тур 3 августа 12:45, Ростех Арена Балтика Завершен 3 - 2 Оренбург Матч окончен Йенне 90’ +3’ Саусь Ковалев 90’ +2’ 89’ Татаев Петров Беликов 85’ 83’ Квеквескири Бубанья Андраде 82’ 80’ Татаев Оффор 77’ 77’ Болотов 77’ Квеквескири 72’ Савельев Гузина 69’ Гюрлюк

Оффор

64’ Петров Мурид 61’ Александр Хиль Оффор 61’ 57’ Болотов

56’ Зотов Косерик 56’ Камилов Болотов Петров

48’ Петров 46’ Титков Йенне 46’ 46’ Оганесян Гюрлюк 2 тайм Перерыв Титков 32’ Александр Хиль

22’ Балтика Бориско, Андраде, Гассама, Варатынов, Титков, Петров, Бевеев, Мендель, Петров, Саусь, Александр Хиль Запасные: Уткин, Стефанович, Филин, Мохаммад, Мурид, Оффор, Беликов, Ковач, Ковалев, Йенне, Любаков, Луна 1 тайм Оренбург: Овсянников, Ведерников, Зотов, Чичинадзе, Касимов, Татаев, Камилов, Квеквескири, Рыбчинский, Оганесян, Савельев Запасные: Гузина, Хотулев, Томпсон, Гюрлюк, Косерик, Ломакин, Ходанович, Сыщенко, Сысуев, Поройков, Бубанья, Болотов

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ