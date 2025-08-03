Матч окончен
«Балтика» обыграла «Оренбург» – 3:2! Максим Петров забил с паса Ильи Петрова, Гюрлюк отличился со штрафного, Хиль реализовал пенальти, Татаева удалили
«Балтика» победила «Оренбург» (3:2) в 3-м туре Мир РПЛ.
Матч проходил на «Ростех Арене».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Александр Хиль открыл счет с пенальти на 22-й минуте. Он перебивал 11-метровый после удара Ильи Петрова, когда арбитр зафиксировал нарушение со стороны футболистов «Оренбурга» и попросил повторить попытку. Максим Петров на 48-й увеличил счет. Евгений Болотов на 57-й отыграл один мяч. Чинонсо Оффор забил на 65-й. Эмирджан Гюрлюк на 69-й отличился прямым ударом со штрафного.
Алексей Татаев был удален на 90-й минуте, получив вторую желтую.
Премьер-лига. 3 тур
3 августа 12:45, Ростех Арена
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
