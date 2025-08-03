Чемпионские перстни для игроков и тренеров «Локомотива» стоят по 3 млн рублей («СЭ»)

Названа стоимость чемпионского перстня для игроков и тренеров «Локомотива».

Сегодня в Ярославле прошел чемпионский парад в честь победы «Локомотива » в Кубка Гагарина.

По данным «СЭ», стоимость производства каждого перстня, подаренного хоккеистам и членам штаба – три миллиона рублей.



Отмечается, что из тренеров перстни были вручены Дмитрию Красоткину, Антону Буту и Вячеславу Гусову. Игорь Никитин и его ассистенты, перешедшие в межсезонье в ЦСКА, не были приглашены на парад. Дня них не изготовили кольца.