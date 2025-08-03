У «Спартака» 2 победы в 4 матчах сезона. Команда Станковича проиграла «Балтике» (0:3) и сыграла вничью с «Акроном» (1:1) – в этих играх было 3 удаления

У «Спартака» 2 победы в 4 матчах сезона.

Сегодня команда тренера Деяна Станковича сыграла вничью с «Акроном » (1:1) в 3-м туре Мир РПЛ .

В прошлом туре «Спартак » проиграл «Балтике» (0:3). Примечательно, что за два тура у красно-белых было 3 удаления: два – с «Балтикой», одно – сегодня.

Также «Спартак» одержал две победы – обыграл махачкалинское «Динамо» (1:0) в 1-м туре чемпионата России и «Ростов » (2:0) в Фонбет Кубке России.