  • Кукуян после ВАР назначил пенальти «Спартаку» – Максименко задел в штрафной Болдырева, прокинувшего мяч в лицевую. Лончар пробил выше ворот
51

Кукуян после ВАР назначил пенальти «Спартаку» – Максименко задел в штрафной Болдырева, прокинувшего мяч в лицевую. Лончар пробил выше ворот

«Акрон» не реализовал пенальти в матче со «Спартаком».

Команды играют (0:0, второй тайм) в 3-м туре Мир РПЛ на «Самара-Арене». Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 59-й минуте полузащитник хозяев Максим Болдырев упал после контакта в штрафной с вратарем Александром Максименко, пробросив мяч в лицевую.

Изначально главный арбитр встречи Павел Кукуян не усмотрел оснований для пенальти, но был вызван коллегами на ВАР. После просмотра эпизода судья назначил одиннадцатиметровый. 

Полузащитник «Акрона» Стефан Лончар отправился к точке, но пробил по центру выше ворот. 

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
