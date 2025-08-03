Игрокам «Локомотива» вручили перстни в честь победы в Кубке Гагарина
Хоккеистам «Локомотива» вручили перстни.
Сегодня в Ярославле прошел чемпионский парад в честь победы «Локомотива» в Кубка Гагарина.
В ходе торжественного мероприятия на «Арене-2000» игрокам и тренерам вручили памятные перстни, а также мини-копию Кубка Гагарина.
Фото кольца выложил у себя в телеграм-канале нападающий Егор Сурин.
Фото: t.me/surin_7013/338
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Егора Сурина
