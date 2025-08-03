Матч окончен
«Динамо» Махачкала обыграло «Ахмат» благодаря голу Агаларова на 1-й минуте – 1:0. Это первая победа клуба в сезоне РПЛ
«Ахмат» в гостях уступил «Динамо» Махачкала (0:1) в 3-м туре Мир РПЛ.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Гамид Агаларов забил единственный год на первой минуте.
Матч проходил на «Анжи-Арене».
Команда Хасанби Биджиев одержала первую победу в этом сезоне РПЛ.
Премьер-лига. 3 тур
3 августа 17:30, Анжи-Арена
Завершен
1 - 0
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
