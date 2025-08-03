  • Спортс
  • «Динамо» Махачкала обыграло «Ахмат» благодаря голу Агаларова на 1-й минуте – 1:0. Это первая победа клуба в сезоне РПЛ
25

«Ахмат» в гостях уступил «Динамо» Махачкала (0:1) в 3-м туре Мир РПЛ.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Гамид Агаларов забил единственный год на первой минуте.

Матч проходил на «Анжи-Арене».

Команда Хасанби Биджиев одержала первую победу в этом сезоне РПЛ.

Премьер-лига. 3 тур
3 августа 17:30, Анжи-Арена
Динамо Махачкала
Завершен
1 - 0
Ахмат
Матч окончен
Джабраилов
90’
+6’
90’
Ндонг
Сундуков   Будунов
85’
Зинович
79’
73’
Самородов   Гаджиев
Агаларов   Зинович
64’
Магомедов   Джабраилов
62’
Хоссейннежад   Сердеров
61’
Табидзе
61’
60’
Касинтура   Мансилья
2тайм
Перерыв
45’
+2’
Ибишев   Ндонг
45’
Ибишев
42’
Касинтура
Хоссейннежад
19’
  Агаларов
1’
Динамо Махачкала
Магомедов, Табидзе, Сундуков, Шумахов, Алибеков, Пальцев, Мрезиг, Глушков, Хоссейннежад, Магомедов, Агаларов
Запасные: Джабраилов, Сердеров, Волк, Гаджиев, Будунов, Аззи, Акаев, Ахмедов, Шихалиев, Зинович, Помешкин
1тайм
Ахмат:
Шелия, Богосавац, Ибишев, Гандри, Сидоров, Келиану, Исмаэл, Садулаев, Касинтура, Самородов, Конате
Запасные: Талаль, Мансилья, Шатара, Гаджиев, Заре, Ндонг, Уциев, Ульянов, Магомедов
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
