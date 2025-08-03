  • Спортс
  Девушка Батракова рассказала, что игроку «Локомотива» написал Жоау Феликс в соцсетях: «Пришло сообщение с просьбой дать свой номер или контакт агента»
Девушка Батракова рассказала, что игроку «Локомотива» написал Жоау Феликс в соцсетях: «Пришло сообщение с просьбой дать свой номер или контакт агента»

Жоау Феликс написал в соцсетях Алексею Батракову.

Об этом в своем телеграм-канале рассказала бывшая футболистка Ирина Подшибякина – девушка полузащитника «Локомотива».

«Несколько дней назад в запрещенной сети одному игроку РПЛ приходит запрос на переписку от Жоау Феликса.

Тот не поверил, подумав, что просто фэйк, проходит несколько часов и он заходит в эту сеть, потому что друг прислал видео, открывает запросы, а там аккаунт с 12 миллионами подписчиков и сообщение с просьбой поделиться номером своим или агента в WhatsApp. Просто вот так, просто сообщением. 

Сказать, что мы удивились, ничего не сказать», – написала Подшибякина.

На этой неделе Феликс перешел в «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Ирины Подшибякиной
