Девушка Батракова рассказала, что игроку «Локомотива» написал Жоау Феликс в соцсетях: «Пришло сообщение с просьбой дать свой номер или контакт агента»
Жоау Феликс написал в соцсетях Алексею Батракову.
Об этом в своем телеграм-канале рассказала бывшая футболистка Ирина Подшибякина – девушка полузащитника «Локомотива».
«Несколько дней назад в запрещенной сети одному игроку РПЛ приходит запрос на переписку от Жоау Феликса.
Тот не поверил, подумав, что просто фэйк, проходит несколько часов и он заходит в эту сеть, потому что друг прислал видео, открывает запросы, а там аккаунт с 12 миллионами подписчиков и сообщение с просьбой поделиться номером своим или агента в WhatsApp. Просто вот так, просто сообщением.
Сказать, что мы удивились, ничего не сказать», – написала Подшибякина.
На этой неделе Феликс перешел в «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Ирины Подшибякиной
