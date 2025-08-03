Норрис до 9 очков сократил отставание от Пиастри после победы в Венгрии

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис сдержал напарника Оскара Пиастри на Гран-при Венгрии и одержал победу.

Перед летним перерывом отставание британца от лидера сезона сократилось до девяти очков: 275 у Норриса против 284 у Пиастри.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен , главный преследователь гонщиков «Макларена », финишировал девятым. На счету действующего чемпиона 187 баллов, отставание от Пиастри составляет 97 очков.

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Венгрии-2025

