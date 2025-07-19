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  • Старт РПЛ и ничья «Динамо» Карпина, «Авангард» расторг контракт с Ткачевым, матерная речь Черданцева, Карякина приговорили на Украине к 9 годам тюрьмы и другие новости
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Старт РПЛ и ничья «Динамо» Карпина, «Авангард» расторг контракт с Ткачевым, матерная речь Черданцева, Карякина приговорили на Украине к 9 годам тюрьмы и другие новости

1. Мир РПЛ-2025/26 стартовала! В первом матче чемпионата России московское «Динамо» дома сыграло вничью с «Балтикой» (1:1), уступая в счете. Это была первая официальная игра во главе бело-голубых для тренера сборной России Валерия Карпина. Александр Овечкин посетил стадион, Инстасамка тоже была на игре.

2. Георгий Черданцев, называвший тренера ЦСКА Фабио Челестини итальянцем (хотя он швейцарец) в матче за OLIMPBET Суперкубок России, продолжил настаивать на своем: «Он и-таль-я-нец! У него папа с мамой из итальянского города Перуджа. Откройте атлас! Паспорт у него может быть хоть вьетнамский». Комментатор «Матч ТВ» сорвался из-за критики его позиции: «Надо взять и #########. #######. Люди пишут ##### в интернете и не знают, что итальянский – государственный язык Швейцарии». И даже выложил скриншот из итальянской «Википедии», где написано, что родители Челестини итальянцы: «Статьи на разных языках о персонажах отличаются по количеству фактов и информации».

3. «Авангард» расторг контракт с Владимиром Ткачевым, действовавший до 2030 года. Агент нападающего не стал молчать: «У Ги Буше недопонимание с Владимиром. У нас молятся на иностранцев – удивительно, что в отношении российского игрока позволительно такое поведение»; «Буше достал большие яйца и показал, кто в «Авангарде» хозяин. Иностранный тренер нашлепал по одному месту руководству, игрока выкинули из родного клуба». Форвард был готов на существенное снижение зарплаты, чтобы остаться в «Авангарде», у него есть предложения от 7 клубов Фонбет Чемпионата КХЛ, один известен – это «Торпедо».

4. Шахматиста Сергея Карякина заочно приговорили на Украине к 9 годам лишения свободы. Он отреагировал так: «Это абсурдный театр киевского режима. Родину я не предавал, настоящие предатели – в руководстве Украины». Российские шахматистки впервые не вышли в 1/4 финала Кубка мира, ранее было две победы на двух турнирах.

5. Вингер Нони Мадуэке перешел в «Арсенал» из «Челси» более чем за 50 миллионов фунтов. «Манчестер Юнайтед» договорился о трансфере  форварда «Брентфорда» Бриана Мбемо за 65+6 млн фунтов. «Бавария» и вингер «Ливерпуля» Луис Диас согласовали 4-летний контракт на 14 млн евро в год до налогов плюс бонусы.

6. Более 440 фехтовальщиков из 40 стран не согласны с критериями допуска россиян до ЧМ-2025. Об этом рассказала двукратная олимпийская чемпионка в фехтовании на сабле из Украины Ольга Харлан.

7. «Зенит» представил новую форму – с шевроном о «100-м сезоне» и изображением «Газпром Арены» и «Лахта Центра»: «В юбилейном сезоне выражаем восхищение новым Петербургом». «Динамо» Махачкала показало выездную экипировку с картой Дагестана. «Ман Сити» презентовал черную гостевую форму с серебристыми деталями на новый сезон, она отсылает к первому комплекту клуба 1884 года.

8. Словенец Тадей Погачар выиграл 13-й этап веломногодневки «Тур де Франс», Йонас Вингегор – 2-й, Примож Роглич – 3-й, Александр Власов – 50-й.

9. Российские синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай заняли 3-е место в квалификации технической программы дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Медали ЧМ-2025 изготовили из алюминиевых банок.

10. Даниэль Дюбуа перевесил Александра Усика почти на 8 кг перед боксерским поединком за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

11. Немецкий вратарь Бернд Лено лайкнул сгенерированное видео, где автомобиль въехал в толпу на прайд-параде. Футболиста «Фулхэма» раскритиковали в соцсетях, он убрал лайк с ролика, который изучает полиция.

12. Дом трехкратного обладателя «Золотого мяча», экс-футболиста «Ювентуса» и сборной Франции Мишеля Платини ограбили, украли кубки и медали – около 20 штук. Полиция начала расследование.

13. «Ливерпуль» увековечил память погибшего в ДТП Диогу Жоты: португалец добавлен на страницу состава команды с пометкой «навсегда». Ранее клуб вывел из обращения 20-й номер игрока.

Цитаты дня:

Карпин после 1:1 с «Балтикой»: «Игра «Динамо» в атаке не порадовала никого. Давление в футболе – громкие слова. На фабрике – да, давление, а в футболе все случается»

Ирина Роднина: «Поддерживаю закон о новых правилах в интернете. Он вызвал такую реакцию, потому что многие вопросы не уточнены, будет еще много поправок»

Мостовой за расширение РПЛ: «Россия – самая большая страна в мире. 150 млн жителей и 16 команд, в Европе – по 10 млн, и у них 20 клубов»

Бублик в матче с Комесаньей: «Я как будто в какую-то ##### приехал со всякими ######## вариться, позагорать чисто»

«Я негодую! Наших придавливают, душат оценками». Ольга Васюкова о судействе в синхронном плавании на ЧМ-2025

Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?25990 голосов
Алексей БатраковАлексей Батраков
Джон КордобаДжон Кордоба
Эдуард СперцянЭдуард Сперцян
Максим ГлушенковМаксим Глушенков
Эсекиэль БаркоЭсекиэль Барко
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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