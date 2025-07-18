Карякин о вынесенном приговоре на Украине: «Это абсурдный театр киевского режима. Родину я не предавал, настоящие предатели – в руководстве Украины»

Сергей Карякин отреагировал на то, что его заочно приговорили к 9 годам лишения свободы на Украине.

Ранее об этом сообщила пресс-служба управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области. Шахматиста обвиняют в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения границ территории или государственной границы Украины.

«Вынесенный приговор – это абсурдный театр киевского режима. Я помогаю российским солдатам, которые защищают нашу Родину от нацистов. Крым – это Россия, и я горд, что поддержал волю его народа.

С помощью своего канала и сбора Народного фронта я помогаю нашим ребятам достичь целей СВО и вернуться домой живыми. Этот листок бумаги из Черновцов для меня показатель, что я поступаю правильно.

Свою Родину я не предавал и не предам, а настоящие предатели находятся в руководстве Украины», – сказал Карякин .