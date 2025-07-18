Мбемо переходит в «МЮ» за 65+6 млн фунтов. Манкунианцы договорились с «Брентфордом»
«Манчестер Юнайтед» договорился о трансфере Бриана Мбемо.
Манкунианцы согласовали с «Брентфордом» трансфер 25-летнего форварда.
Общая сумма трансфера может составить 71 миллион фунтов.
Фиксированная сумма в 65 миллионов фунтов будет выплачена четырьмя частями, а максимальная сумма бонусов составит 6 миллионов фунтов.
Переход футболиста в «Манчестер Юнайтед» находится на финальной стадии.
В прошлом сезоне Бриан Мбемо забил 20 голов и сделал 7 передач в 38 матчах АПЛ. Манкунианцы ранее за 62,5 млн фунтов приобрели Матеуса Кунью у «Вулверхэмптона».
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
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