Мбемо переходит в «МЮ» за 65+6 млн фунтов. Манкунианцы договорились с «Брентфордом»

«Манчестер Юнайтед» договорился о трансфере Бриана Мбемо.

Манкунианцы согласовали с «Брентфордом » трансфер 25-летнего форварда.

Общая сумма трансфера может составить 71 миллион фунтов.

Фиксированная сумма в 65 миллионов фунтов будет выплачена четырьмя частями, а максимальная сумма бонусов составит 6 миллионов фунтов.

Переход футболиста в «Манчестер Юнайтед » находится на финальной стадии.

В прошлом сезоне Бриан Мбемо забил 20 голов и сделал 7 передач в 38 матчах АПЛ . Манкунианцы ранее за 62,5 млн фунтов приобрели Матеуса Кунью у «Вулверхэмптона».