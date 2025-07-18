Медали чемпионата мира по водным видам спорта-2025 изготовили из алюминиевых банок

Медали ЧМ по водным видам спорта-2025 изготовили из алюминиевых банок.

Всего на чемпионате мира будет разыграно 77 комплектов наград.

В оргкомитете уточнили, что для турнира было собрано 100 тысяч алюминиевых банок, из них изготовили 5 тысяч медалей. Акция получила название Trash to Treasure («Из мусора в сокровище»), в ней приняли участие школьники и студенты Сингапура.

Каждая медаль чемпионата мира весит около 150 г, для изготовления одного экземпляра потребовалось около 20 переработанных банок.