Медали чемпионата мира по водным видам спорта-2025 изготовили из алюминиевых банок
Медали ЧМ по водным видам спорта-2025 изготовили из алюминиевых банок.
Всего на чемпионате мира будет разыграно 77 комплектов наград.
В оргкомитете уточнили, что для турнира было собрано 100 тысяч алюминиевых банок, из них изготовили 5 тысяч медалей. Акция получила название Trash to Treasure («Из мусора в сокровище»), в ней приняли участие школьники и студенты Сингапура.
Каждая медаль чемпионата мира весит около 150 г, для изготовления одного экземпляра потребовалось около 20 переработанных банок.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
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