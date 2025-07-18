Черданцев про тренера ЦСКА: «Челестини – и-таль-я-нец! У него папа с мамой из итальянского города Перуджа. Откройте атлас! Паспорт у него может быть хоть вьетнамский»

Георгий Черданцев объяснил, почему назвал Фабио Челестини итальянцем.

Черданцев комментировал игру за OLIMPBET Суперкубок России между ЦСКА и «Краснодаром » (1:0). Он назвал швейцарского тренера ЦСКА итальянцем.

Отметим, что Фабио родился в Лозанне, выступал за швейцарские клубы и сборную Швейцарии.

«Пришел на стадион и узнал от Сергея «Бигги» Егорова, что я, оказывается, перепутал национальность нового тренера ЦСКА.

Вы серьезно? Фабио Челестини – итальянец! И-таль-я-нец! У него папа с мамой чистокровные итальянцы из города Перуджа. Город Перуджа находится в Италии. Откройте атлас!

А паспорт у него может быть какой угодно, хоть швейцарский, хоть вьетнамский. Это не меняет того факта, что он итальянец по крови и, соответственно, по темпераменту, менталитету и так далее», – написал комментатор «Матч ТВ» в телеграм-канале.