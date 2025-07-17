«Зенит» – самый посещаемый клуб, Панарин хочет в КХЛ, Вендел вернулся в Россию, Ямаль получил 10-й номер, Бил переходит в «Клипперс», бойца Хизриева ранили 5 пулями и другие новости

1. «Зенит» стал самой посещаемой командой РПЛ в прошедшем сезоне: на домашние игры команды из Санкт-Петербурга в чемпионате в среднем ходил 35 691 зритель. Второе место занял «Краснодар» (27 559 зрителей), третьим стал «Спартак» (19 979). В топ-5 также вошли «Ростов» (14 381) и «Динамо» (13 179). При этом в десятку самых посещаемых матчей сезона попали 8 игр «Зенита».

2. «Спартак» показал форму от Jogel на сезон-2025/26: «Классический дизайн отражает концепцию – уважение к истории и гордость за ключевые элементы красно-белого культурного кода». Также московский клуб обзавелся новым спонсором – им стал «Яндекс Маркет».

3. Артемий Панарин планирует вернуться в КХЛ. По одной из версий , это может произойти уже в 2026 году, когда истечет срок действия его контракта с «Рейнджерс». По другой , хоккеист хочет закончить карьеру в России, но не в ближайшее время.

4. В Махачкале двое неизвестных в масках открыли огонь из травматических пистолетов по бойцу PFL Тимуру Хизриеву. В мужчину попало пять пуль. Мотивом нападения стали долговые обязательства .

5. Брэдли Бил согласовал выкуп контракта с «Финиксом» и подпишет 2-летний договор на 11 миллионов долларов с «Клипперс». Защитник получит 96 из 110 миллионов долларов по соглашению с «Санс».

6. Более 910 тысяч человек оформили Fan ID в сезоне-2024/25. Число правонарушений на стадионах сократилось по сравнению с прошлым сезоном на 89 эпизодов.

7. Норвежец Йонас Абрахамсен выиграл 11-й этап веломногодневки «Тур де Франс». Словенец Тадей Погачар упал за 4 км до финиша и отстал от победителя на 3,28 минуты. Ирландец Бен Хили сохранил лидерство в общем зачете.

8. 16-летняя Надежда Понтелеенко дисквалифицирована за мельдоний на 4 года. Срок дисквалификации фигуристки отсчитывается от 19 апреля 2024-го и продлится до 18 апреля 2028 года.

9. Букмекеры заплатили более 75 млрд рублей отчислений на развитие спорта за 4 года.

10. Вендел наконец-то добрался до Санкт-Петербурга, причем в хорошем расположении духа. Полузащитник суммарно пропустил 65 дней сборов за время выступлений в составе «Зенита».

11. Призер Олимпиады по ски-кроссу Одун Гренвольд погиб после удара молнии. Он был поражен во время поездки на машине. 49-летнего норвежца доставили в больницу после происшествия и оказали медицинскую помощь, но спасти его не удалось.

12. Денис Адеев стал 6-м в плавании на открытой воде на ЧМ-2025, Екатерина Сорокина – 11-й. Мужчины и женщины выступили на дистанции 10 км. Оба старта переносились из-за несоответствия качества воды установленным требованиям. Маргарита Ершова сошла с дистанции из-за перегрева, увезли ее на коляске.

13. Ламин Ямаль получил 10-й номер в «Барселоне», под которым прежде выступали такие футболисты, как Лионель Месси, Роналдиньо, Ривалдо, Ромарио и Диего Марадона. Вингер надеется оставить после себя наследие, подобно некоторым вышеперечисленным игрокам: «Каждый ребенок мечтает быть похожим на них».

14. РПЛ может получить 15 млрд рублей суммарно по новому контракту с букмекером и вещателем. Okko может купить права на трансляции.

15. «Спартак» вновь отклонил предложение «Фламенго» по Эсекиэлю Барко. Красно-белые отказались продать полузащитника бразильскому клубу за 15 млн евро.

16. Племянник Рамзана Кадырова Якуб Закриев назначен президентом «Ахмата». 32-летний экс-министр сельского хозяйства Чечни сменил Ахмата Кадырова, старшего сына главы республики.

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