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Более 440 фехтовальщиков из 40 стран не согласны с критериями допуска россиян до ЧМ-2025

Ольга Харлан рассказала о письме против допуска российских фехтовальщиков.

На своей странице в соцсетях двукратная олимпийская чемпионка в фехтовании на сабле из Украины выложила текст письма, адресованного руководству Международной федерации фехтования (FIE).

«Мы выражаем глубокую обеспокоенность и несогласие с недавним решением FIE прекратить проведение независимых и тщательных проверок российских и белорусских спортсменов, претендующих на статус индивидуального нейтрального спортсмена (AIN), и вместо этого принимать только подписанную декларацию о нейтралитете.

Решение FIE противоречит основным принципам фехтования – уважению, честности и фейр-плей – и отличается от подхода, изначально принятого международным спортивным сообществом, включая FIE и Международный олимпийский комитет (МОК), которые установили строгие критерии отбора для российских и белорусских спортсменов.

Более того, недавнее решение FIE разрешить участие в соревнованиях командам из России и Беларуси, состоящим из спортсменов, имеющих статус AIN, но воспринимаемых в качестве представителей своих стран, размывает границы между нейтралитетом и национальной принадлежностью.

Мы, нижеподписавшиеся спортсмены, не согласны с недавними решениями FIE о критериях допуска российских и белорусских спортсменов. С нами не консультировались и мы не участвовали в принятии этих решений, поэтому считаем свои долгом публично заявить о своей позиции.

Мы подчеркиваем, что наша позиция не направлена против отдельных спортсменов, а основана на приверженности принципам справедливости, прозрачности и последовательности в управлении», – говорится в письме, в нем также предлагается пересмотреть критерии допуска россиян и белорусов.

Обращение подписали более 440 спортсменов из 40 стран (в посте Харлан написала, что речь о 447 спортсменах из 56 стран), 338 из которых – действующие. 208 подписавшихся разрешили опубликовать свои имена. Это спортсмены из Украины, США, Польши, Франции, Германии, Японии, Италии, Эстонии, Турции и других стран.

Ближайший крупный международный турнир с участием российских и белорусских спортсменов – чемпионат мира-2025, который пройдет в Тбилиси с 22 по 30 июля.

Опубликовала: Мария Селенкова
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