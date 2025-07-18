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«Я негодую! Наших придавливают, душат оценками». Ольга Васюкова о судействе в синхронном плавании на ЧМ-2025

Ольга Васюкова назвала несправедливым судейство российских синхронисток на ЧМ.

На чемпионате мира в Сингапуре Татьяна Гайдай заняла 7-е место в квалификации технической программы солисток, а ее дуэт с Майей Дорошко – третий в квалификации технической программы дуэтов.

«Я негодую! Это настолько несправедливо, и у меня нет никакого предвзятого отношения к нашим соперницам. От выступления наших у меня были мурашки, а китайским дуэтом я не была так впечатлена. Наши отстают от австриек на 8 баллов! Сестры из Австрии мне понравились, но все равно это ни в какие ворота не лезет. Наших придавливают, душат оценками. Китай тянут за уши, и это было видно. Китайский дуэт был крайне удивлен сам, когда их поставили выше наших.

Нашим поставили девятки за хореографию – спасибо большое! – и за третий технический элемент одну девятку. У дуэта из Австрии ну какие девятки, не смешите меня. Мне наши девчонки понравились, и надеюсь, что что‑то в финале изменится. Предварительные баллы не засчитываются, но судьи дали понять, как они это видят. Хотя, знаете, уже было такое, что японский дуэт в финал с трудом отобрался, а в итоге выиграли.

Кто‑то скажет, что это ожидаемо. Мы три года не выступали на международных соревнованиях, мы потеряли рейтинг. Это колоссальный ущерб для нашего синхронного плавания. Но я искренне верю в лучшее. Они молодцы, надеюсь, ситуация изменится», – сказала олимпийская чемпионка Сиднея-2000 и ведущая телеканала «Матч ТВ».

Наши синхронистки не проигрывали 17 лет. Но теперь суперсерия под угрозой

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Р-Спорт
Татьяна Гайдай
logoсборная Китая (синхронное плавание)
синхронное плавание
logoсборная России (синхронное плавание)
Майя Дорошко
Ольга Васюкова
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
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