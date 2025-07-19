«Торпедо» сделало предложение Ткачеву, форвард принял его позитивно. «Авангард» расторг с ним контракт («Чемпионат»)

«Торпедо» сделало предложение Владимиру Ткачеву о контракте.

Ранее стало известно, что «Авангард» расторг соглашение с 29-летним нападающим.

По данным «Чемпионата», «Торпедо » сделало предложение Ткачеву, оно было позитивно воспринято стороной хоккеиста.

В минувшем регулярном чемпионате 29-летний форвард провел только 4 матча из-за травмы и набрал 5 (1+4) очков. В плей-офф на его счету 10 (3+7) баллов за 13 игр при полезности «минус 7».

Ткачев является воспитанником «Авангарда ». Сообщалось , что у нападающего были разногласия с главным тренером Ги Буше.

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