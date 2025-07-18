Мостовой за расширение РПЛ: «Россия – самая большая страна в мире. 150 млн жителей и 16 команд, в Европе – по 10 млн, и у них 20 клубов»

Александр Мостовой выступил за расширение Мир РПЛ.

«Россия – самая большая страна в мире. Во всех топовых чемпионатах участвует 20 команд, у нас – 16. Наша страна в десятки раз больше европейских. Я всегда был как минимум за 18 команд.

Но при этом мы каждый раз видим, как клубы исчезают. И ты думаешь: а как тогда? Когда убирали «Торпедо » из РПЛ , вообще говорили, что будет 15.

В стране 150 млн жителей и 16 команд, в Европе – по 10 млн, и у них 20», – сказал экс-игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России Мостовой.