Ткачев был готов на существенное снижение зарплаты, чтобы остаться в «Авангарде». У форварда есть предложения от 7 клубов КХЛ («Mash на спорте»)

Владимир Ткачев готов на понижение зарплаты, чтобы остаться в «Авангарде».

Сегодня стало известно , что «Авангард» расторгнет соглашение с Владимиром Ткачевым. Договор с нападающим был рассчитан до 2030 года.

«Я готов был на существенное понижение зарплаты, чтобы остаться в родном клубе, но тренер решил, что я не нужен.

Разговаривали с руководством о новом контракте. Сегодня он принял решение. Флаг ему в руки.

Руководство приняло точку зрения тренера, а не мою. Обидно, что за 10 дней до сборов все это», – сказал Владимир Ткачев .

Нападающий также сказал, что это решение тренера Ги Буше, который не видит Ткачева ни в большинстве, ни в первом, ни во втором, только в третьем-четвертом звеньях.

Также он сообщил, что на руках у него есть предложения от семи клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.

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