«Бавария» и Диас договорились о 4-летнем контракте на 14 млн евро в год до налогов плюс бонусы (Bild)

«Бавария» и Луис Диас согласовали условия личного контракта.

28-летний вингер договорился с мюнхенским клубом о соглашении на четыре года, по которому его зарплата составит 14 миллионов евро в год до уплаты налогов плюс бонусы за результативность.

При этом клубы между собой еще не договорились.

«Ливерпуль » ранее отклонил предложение «Баварии» в размере 67,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне Луис Диас забил 13 голов и сделал 5 передач в 36 матчах АПЛ.