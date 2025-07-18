«Бавария» и Диас договорились о 4-летнем контракте на 14 млн евро в год до налогов плюс бонусы (Bild)
«Бавария» и Луис Диас согласовали условия личного контракта.
28-летний вингер договорился с мюнхенским клубом о соглашении на четыре года, по которому его зарплата составит 14 миллионов евро в год до уплаты налогов плюс бонусы за результативность.
При этом клубы между собой еще не договорились.
«Ливерпуль» ранее отклонил предложение «Баварии» в размере 67,5 миллиона евро.
В прошлом сезоне Луис Диас забил 13 голов и сделал 5 передач в 36 матчах АПЛ.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Bild
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