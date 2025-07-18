Мадуэке перешел в «Арсенал» из «Челси» за 50+ млн фунтов
Нони Мадуэке перешел в «Арсенал» из «Челси».
Сообщалось, что соглашение 23-летнего игрока будет рассчитано до 2030 года. Клуб назвал договор «долгосрочным».
Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что за англичанина заплатят свыше 50 млн фунтов, также предусмотрены бонусы. Sky Sports уточняет, что сумма трансфера составит 52 млн.
Мадуэке взял 20-й номер в «Арсенале».
Нони провел в составе «синих» два с половиной сезона и забил 13 голов в АПЛ за 67 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: arsenal.com
«Арсенал» берет Мадуэке за 52 млн. Но этот-то трансфер из «Челси» зачем?
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Арсенала»
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