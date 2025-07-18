Мадуэке перешел в «Арсенал» из «Челси» за 50+ млн фунтов

Нони Мадуэке перешел в «Арсенал» из «Челси».

Сообщалось, что соглашение 23-летнего игрока будет рассчитано до 2030 года. Клуб назвал договор «долгосрочным».

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил , что за англичанина заплатят свыше 50 млн фунтов, также предусмотрены бонусы. Sky Sports уточняет , что сумма трансфера составит 52 млн.

Мадуэке взял 20-й номер в «Арсенале».

Нони провел в составе «синих» два с половиной сезона и забил 13 голов в АПЛ за 67 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

Фото: arsenal.com

«Арсенал» берет Мадуэке за 52 млн. Но этот-то трансфер из «Челси» зачем?