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Шахматиста Сергея Карякина заочно приговорили на Украине к 9 годам лишения свободы

Суд на Украине заочно приговорил Сергея Карякина к 9 годам лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области. Шахматиста обвиняют в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения границ территории или государственной границы Украины.

Карякин родился в Симферополе и до 2009 года представлял сборную Украины, после – России. Он является участником матча за звание чемпиона мира (2016), обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016), двукратным победителем командного чемпионата мира в составе команды РФ.

В марте 2022 года Международная шахматная федерация на полгода дисквалифицировала Карякина за поддержку боевых действий. Позже гроссмейстер заявлял, что будет играть на международных турнирах только в случае возвращения россиянам флага страны. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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