Булыкин о пиве на стадионах: «Позитивно скажется на болельщиках и может пойти на пользу не только клубам, но и детско-юношескому футболу»

Дмитрий Булыкин: пиво на стадионах поможет детскому футболу.

Дмитрий Булыкин выступил за возвращение пива на стадионы.

«Это позитивно скажется как на болельщиках, так и на клубах, которые смогут увеличить свою прибыль.

Пивные гиганты давно являются глобальными спонсорами крупных футбольных турниров, так что их появление на стадионах может пойти на пользу не только клубам, но и детско-юношескому футболу, если часть дохода направить на его развитие», – сказал бывший форвард сборной России.