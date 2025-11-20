Булыкин о пиве на стадионах: «Позитивно скажется на болельщиках и может пойти на пользу не только клубам, но и детско-юношескому футболу»
Дмитрий Булыкин: пиво на стадионах поможет детскому футболу.
Дмитрий Булыкин выступил за возвращение пива на стадионы.
«Это позитивно скажется как на болельщиках, так и на клубах, которые смогут увеличить свою прибыль.
Пивные гиганты давно являются глобальными спонсорами крупных футбольных турниров, так что их появление на стадионах может пойти на пользу не только клубам, но и детско-юношескому футболу, если часть дохода направить на его развитие», – сказал бывший форвард сборной России.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Газета.Ру»
