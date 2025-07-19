Черданцев выложил скриншот из итальянской «Википедии», где написано, что родители Челестини итальянцы: «Статьи на разных языках о персонажах отличаются по количеству фактов и информации»

Георгий Черданцев выложил фото из итальянской «Википедии» про Фабио Челестини.

Комментатор «Матч ТВ » выложил фото из итальянской «Википедии», где говорится: «Челестини родился в Лозанне в семье итальянских родителей из Читта-ди-Кастелло (провинция Перуджа)».

«Лайфхак. Даже сидя дома, можно узнать много интересного, просто переключая языки в «Википедии». Там статьи на разных языках о персонажах сильно отличаются по количеству фактов и информации», – написал Черданцев в телеграме.

Черданцев комментировал игру за OLIMPBET Суперкубок России между ЦСКА и «Краснодаром » (1:0). Он назвал швейцарского тренера ЦСКА итальянцем. Сегодня Георгий снова настоял на своем: «Челестини – и-таль-я-нец ! У него папа с мамой из итальянского города Перуджа. Откройте атлас! Паспорт у него может быть хоть вьетнамский».

После матча «Динамо» – «Балтика» (1:1) в Мир РПЛ, на котором комментатор работал, он заявил : «Надо взять и #########. #######. Люди пишут ##### в интернете и не знают, что итальянский – государственный язык Швейцарии».

Фабио родился в Лозанне, во франкоязычном кантоне Во. Он выступал за швейцарские клубы – «Лозанну», «Ренан», «Малле» – и сборную Швейцарии.

Черданцев уверен: Челестини – итальянец. Хотя он швейцарец