Черданцев выложил скриншот из итальянской «Википедии», где написано, что родители Челестини итальянцы: «Статьи на разных языках о персонажах отличаются по количеству фактов и информации»
Комментатор «Матч ТВ» выложил фото из итальянской «Википедии», где говорится: «Челестини родился в Лозанне в семье итальянских родителей из Читта-ди-Кастелло (провинция Перуджа)».
«Лайфхак. Даже сидя дома, можно узнать много интересного, просто переключая языки в «Википедии». Там статьи на разных языках о персонажах сильно отличаются по количеству фактов и информации», – написал Черданцев в телеграме.
Черданцев комментировал игру за OLIMPBET Суперкубок России между ЦСКА и «Краснодаром» (1:0). Он назвал швейцарского тренера ЦСКА итальянцем. Сегодня Георгий снова настоял на своем: «Челестини – и-таль-я-нец! У него папа с мамой из итальянского города Перуджа. Откройте атлас! Паспорт у него может быть хоть вьетнамский».
После матча «Динамо» – «Балтика» (1:1) в Мир РПЛ, на котором комментатор работал, он заявил: «Надо взять и #########. #######. Люди пишут ##### в интернете и не знают, что итальянский – государственный язык Швейцарии».
Фабио родился в Лозанне, во франкоязычном кантоне Во. Он выступал за швейцарские клубы – «Лозанну», «Ренан», «Малле» – и сборную Швейцарии.