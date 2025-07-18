Черданцев, назвавший Челестини итальянцем: «Надо взять и #########. #######. Люди пишут ##### в интернете и не знают, что итальянский – государственный язык Швейцарии»

Георгий Черданцев жестко ответил на критику в свой адрес.

Черданцев комментировал игру за OLIMPBET Суперкубок России между ЦСКА и «Краснодаром » (1:0). Он назвал швейцарского тренера ЦСКА итальянцем.

Сегодня Георгий снова настоял на своем: «Челестини – и-таль-я-нец ! У него папа с мамой из итальянского города Перуджа. Откройте атлас! Паспорт у него может быть хоть вьетнамский».

«Привычка – не успел сезон начаться, надо взять ######### (придраться). Прямо с самого начала. ######## (придрался), он опять перепутал. ####### (надоели)! Вот я, честно, начну сезон начну с глагола ####### (надоели)! Все, точка.

Значит, я на матче, наверное, пообщался с некоторым количеством людей, которые работают в ЦСКА. Наверное, они мне что-то рассказали. Наверное, мне рассказали, что он итальянец. Мало ли где он родился, но он итальянец.

А если люди, которые пишут ##### (фигню) в интернете, не знают, что итальянский язык – государственный язык Швейцарии, что южный кантон и «Лугано», за которое этот самый тренер играл, когда был футболистом, это итальянский кантон, то тогда вообще не о чем разговаривать», – сказал комментатор «Матч ТВ» в интервью Сергею Егорову.

Отметим, что Фабио родился в Лозанне, во франкоязычном кантоне Во. Он выступал за швейцарские клубы – «Лозанну», «Ренан», «Малле» – и сборную Швейцарии. Город Лугано находится в швейцарском италоязычном кантоне Тичино. Челестини не играл за «Лугано», он тренировал клуб (2018-2019).