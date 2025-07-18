Агент Ткачева: «Буше достал большие яйца и показал, кто в «Авангарде» хозяин. Иностранный тренер нашлепал по одному месту руководству, игрока выкинули из родного клуба»
Сегодня стало известно, что омский клуб расторгнет соглашение с Владимиром Ткачевым. Договор с нападающим был рассчитан до 2030 года.
– Неслучайно, что в «Авангарде» почти не осталось своих воспитанников?
– Они были им нужны до поры, пока не пришел человек, который считает, что все может решить. Он смотрит свою модель игры и видит так. Хоккеист, который на льду делает что-то другое, чуть не понравился – и все, он его убирает. И клуб идет у него на поводу.
Буше достал свои большие яйца и показал, кто в клубе хозяин. Он сказал: «Все будет так, как я вам говорю». И никто не смог ему противопоставить ничего.
– К Ткачеву будет большой интерес со стороны клубов КХЛ?
– Нет проблем с трудоустройством Ткачева. Но игрока выкинули за десять дней до начала предсезонки. Родного игрока, который помогал команде и которого болельщики считали будущим клуба.
Хотя в конце мая могли расторгнуть контракт и сказать, чтобы мы искали команду. Но нет, они дотянули, потому что переоценили свои силы. Иностранный тренер просто нашлепал им по одному месту. Это самое неприятное.
А найти новую команду – ноль проблем. Разве много таких игроков на рынке? Он просто расстроен, что из-за какого-то Буше его выгнали из родной команды, с которой связан контрактом еще на пять лет, – сказал агент хоккеиста Шуми Бабаев.
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