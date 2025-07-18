Лено лайкнул сгенерированное видео, где автомобиль въехал в толпу на прайд-параде. Вратаря раскритиковали в соцсетях, он убрал лайк с ролика, который изучает полиция
В инстаграме распространился видеоролик, созданный с помощью искусственного интеллекта. На видео автомобиль въезжает в толпу на прайд-параде. В описании к видео говорится: «В GTA 6 будут прайд-парады. Вот так я сделаю, как только зайду в игру». Видео набрало сотни тысяч просмотров, прежде чем было удалено из соцсети.
Одним из пользователей, поставивших лайк, стал голкипер «Фулхэма» Бернд Лено, за что его раскритиковали. Пользователи массового писали сообщения с эмодзи радуги под постами футболиста, из-за чего тот закрыл комментарии, сообщает Express.
Среди прочил Лено раскритиковал арбитр и блогер Паскаль Кайзер, написавший Бернду в директ.
«Мне не интересны дебаты, скорее хочется пояснений. Почему подобное нравится игроку сборной? Было ли это ошибкой? И почему люди уходят от ответственности вместо того, чтобы прояснить ситуацию?» – говорилось в сообщении Кайзера. По словам судьи бисексуальной ориентации, Лено не ответил ему и заблокировал.
Лено убрал лайк с видео незадолго до удаления ролика. Немецкая полиция ведет начала расследование из-за публикации этого видео.