«Ман Сити» показал черную гостевую форму с серебристыми деталями на новый сезон. Она отсылает к первой экипировке клуба 1884 года

«Ман Сити» показал выездной комплект на следующий сезон.

Дизайн Puma отсылает к первой известной форме «Манчестер Сити » 1884 года и является «данью уважения первым «горожанам».

Комплект выполнен в черном цвете с добавлением серебристых элементов и дополнен воротником с белой окантовкой.

«Манчестер Сити» сыграет в этой форме 9 августа в товарищеском матче против «Палермо».

Фото: mancity.com