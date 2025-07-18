«Ман Сити» показал черную гостевую форму с серебристыми деталями на новый сезон. Она отсылает к первой экипировке клуба 1884 года
«Ман Сити» показал выездной комплект на следующий сезон.
Дизайн Puma отсылает к первой известной форме «Манчестер Сити» 1884 года и является «данью уважения первым «горожанам».
Комплект выполнен в черном цвете с добавлением серебристых элементов и дополнен воротником с белой окантовкой.
«Манчестер Сити» сыграет в этой форме 9 августа в товарищеском матче против «Палермо».
Фото: mancity.com
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Ман Сити»
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