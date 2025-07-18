«Авангард» расторг контракт с Ткачевым. В декабре клуб подписал с ним соглашение до 2030 года

«Авангард» расторг контракт с Владимиром Ткачевым.

В минувшем регулярном чемпионате 29-летний форвард провел только 4 матча из-за травмы и набрал 5 (1+4) очков. В плей-офф на его счету 10 (3+7) баллов за 13 игр при полезности «минус 7».

Контракт Ткачева с годовой зарплатой в 120 млн рублей за сезон был рассчитан до 2030 года. Стороны подписали его в декабре прошлого года.

Ткачев является воспитанником «Авангарда». Сообщалось , что у нападающего были разногласия с главным тренером Ги Буше .

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