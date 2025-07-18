«Авангард» расторг контракт с Ткачевым. В декабре клуб подписал с ним соглашение до 2030 года
«Авангард» расторг контракт с Владимиром Ткачевым.
В минувшем регулярном чемпионате 29-летний форвард провел только 4 матча из-за травмы и набрал 5 (1+4) очков. В плей-офф на его счету 10 (3+7) баллов за 13 игр при полезности «минус 7».
Контракт Ткачева с годовой зарплатой в 120 млн рублей за сезон был рассчитан до 2030 года. Стороны подписали его в декабре прошлого года.
Ткачев является воспитанником «Авангарда». Сообщалось, что у нападающего были разногласия с главным тренером Ги Буше.
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Агент Ткачева: «Буше достал большие яйца и показал, кто в «Авангарде» хозяин. Иностранный тренер нашлепал по одному месту руководству, игрока выкинули из родного клуба»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
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