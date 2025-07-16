Жилиной не позволили выступать за Азербайджан, Семак спас прохожего, «Москвич» стал спонсором «Спартака», Шкурин отказался ехать в Казахстан из-за властей Беларуси и другие новости

1. Совет Международного союза конькобежцев отказал Веронике Жилиной в переходе в Азербайджан. Фигуристка, которая тренируется в академии Евгения Плющенко, не выступала на соревнованиях с 2023 года и «смирилась , что историю с ОИ-2026 надо отпустить».

2. Илья Шкурин отказался ехать с «Легией» в гости к «Актобе» на матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы. Белорусский футболист критиковал Александра Лукашенко, у него могут возникнуть проблемы из-за действий властей Беларуси.

3. Международная федерация гимнастики запретила российским гимнастам демонстрировать георгиевскую ленту, символы «Z» и «V». Со стороны FIG это будет расценено как поддержка боевых действий на Украине. Условием для нейтрального статуса является отсутствие контракта с силовыми и военными структурами России или Беларуси.

4. Бизнес-новости из мира футбола: «Москвич» стал спонсором «Спартака» и передал клубу 45 автомобилей, «Барселона» будет получать по 11 млн евро в год по контракту с Демократической Республикой Конго за надпись «ДР Конго – сердце Африки» на футболке, а «Челси» благодаря попаданию в Лигу чемпионов и победе на клубном ЧМ может получить от спонсоров на 100 млн фунтов больше, чем если бы согласился на сотрудничество год назад.

5. World Aquatics запретила Федерации водных видов спорта России публиковать результаты спортсменов на чемпионате мира, где выступят около ста российских и белорусских атлетов, допущенных в нейтральном статусе.

6. Эпопея с возвращением Вендела близка к завершению: Александр Медведев заявил , что полузащитник «Зенита» должен прилететь в Россию в среду утром, и появилась информация о том, что бразилец уже в пути.

7. Сергей Семак оказал помощь мужчине, у которого случился приступ эпилепсии на улице. Главный тренер «Зенита» помог очевидцам привести его в сознание и дожидался скорой помощи вместе с этим человеком.

8. Старейший марафонец мира Фауджа Сингх погиб в Индии в ДТП в возрасте 114 лет. Мужчину сбила машина, когда он переходил дорогу недалеко от своей деревни в штате Пенджаб. Водитель скрылся с места происшествия.

9. Аббосбек Файзуллаев близок к переходу в Турцию: «Истанбул» ведет активные переговоры с ЦСКА о трансфере 21-летнего хавбека и готов выплатить 7,5 миллиона евро одним траншем, в сделку также могут быть включены бонусы.

10. «Барыс» за 2 млрд рублей могут продать крупной российской компании. Команда проиграла 54 из 68 матчей в прошлом сезоне КХЛ.

11. «Зенит» готов был платить Риосу 4-5 млн евро в год . «Рома», перейти в которую предпочитает сам хавбек «Палмейраса», предлагает игроку 2,2 млн евро в год.

12. Стадион «Шинника» могут снести ради строительства здания банка. На месте арены в центре Ярославля может появиться головной офис ключевой для гособоронзаказа кредитно-финансовой организации – ПСБ.

13. Бывший квотербек НФЛ Тедди Бриджуотер временно отстранен от должности главного тренера школьной команды «Майами Нортвестерн» из-за того, что оплачивал игрокам поездки на Uber, предматчевые обеды и восстановительные процедуры, а также просил болельщиков команды помочь покрыть эти расходы в 2025 году. Большинство учащихся школы – из малообеспеченных семей.

14. Минздрав готовит единые инструкции для врачей и психологов по лечению людей с лудоманией. Тесты для диагностики игровой зависимости появятся на сайтах букмекерских контор.

15. Соревнования ЧМ по плаванию на открытой воде в Сингапуре во второй раз перенесли из-за качества воды. Новое время – 8:00 по московскому времени, но при условии, что проверка не выявит проблем.

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