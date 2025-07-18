«Динамо» в 1-м матче при Карпине сыграло вничью – с «Балтикой», вернувшейся в РПЛ

«Динамо» сыграло вничью в первом матче при Валерии Карпине.

Вничью 1:1 завершилась игра 1-го тура Мир РПЛ против «Балтики», которая по итогам прошлого сезона вернулась в Премьер-лигу.

По ходу предсезонки «Динамо » при Карпине , который совмещает посты в клубе и сборной, одержало четыре победы – над 2Drots (3:0), ОФК (4:0), «Партизаном» (3:1) и «Локомотивом» (5:1). Была также ничья с «Ахматом» (1:1).

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