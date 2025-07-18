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Ирина Роднина: «Поддерживаю закон о новых правилах в интернете. Он вызвал такую реакцию, потому что многие вопросы не уточнены, будет еще много поправок»

Роднина высказалась об ответственности за поиск экстремистских материалов.

17 июля Госдума приняла поправку о введении штрафов за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним. Кроме того, принята поправка о штрафах за рекламу VPN.

– Закон о новых правилах в интернете вызвал такую реакцию, потому что многие вопросы еще не уточнены. Еще будет вводиться много поправок.

Закон был принят в первом чтении, а ко второму чтению правительство и различные организации, которые имеют право вносить поправки, все сделают.

– Люди беспокоятся, что могут быть случайные штрафы.

– Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны иметь более четкую информацию, а еще принять во втором чтении необходимые поправки. Сейчас в законе фабула есть, а уточняющих моментов пока нет.

Этот закон поддерживаю. В первую очередь, это поможет уметь разграничивать информацию. Тот, кто хочет что-то получить, он все равно получит, но есть огромное количество людей, которые включают, смотрят и читают, и могут сделать не совсем правильную оценку и выводы из того, что они прочитали.

У нас таких примеров очень много. Это касается не только экстремизма, а буквально всего. Даже того, как людей обманывают с деньгами и документами, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина.

Камила Валиева: «Как-то много шума вокруг новых правил в интернете. Несколько разумных ограничений защищают всех нас от реальной угрозы»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
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