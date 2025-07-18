Дом Платини ограбили, украли кубки и медали – около 20 штук. Полиция начала расследование
Дом Мишеля Платини обокрали.
По информации RTL, в пятницу бывший полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции проснулся в своем доме в Касиссе в 5:30 утра, услышав шум в саду. Взглянув в окно, он заметил человека в черной одежде и с капюшоном, который тут же убежал, увидев бывшего президента УЕФА.
Осмотрев жилье, Платини обнаружил пропажу трофеев, кубков и медалей, хранившихся в отдельном домике. По данным источника, всего было украдено около двадцати предметов.
Общая сумма ущерба пока не оценена. Было начато расследование по факту кражи со взломом. Сам Платини не пострадал и чувствует себя хорошо.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMC Sport
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