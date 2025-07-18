Инстасамку освистали на матче «Динамо» и «Балтики»

Инстасамку освистали во время матча «Динамо» с «Балтикой».

Команды играют (1:1, второй тайм) в 1-м туре нового сезона Мир РПЛ в Москве. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Певицу и блогера показали на экране «ВТБ Арены » в ходе первого тайма. На записи слышно, что девушку освистали болельщики на трибунах.

Напомним, Инстасамка и ее муж Олег Moneyken руководят клубом Chertanovo из Winline Медиалиги.