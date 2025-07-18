Инстасамку освистали на матче «Динамо» и «Балтики»
Инстасамку освистали во время матча «Динамо» с «Балтикой».
Команды играют (1:1, второй тайм) в 1-м туре нового сезона Мир РПЛ в Москве. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Певицу и блогера показали на экране «ВТБ Арены» в ходе первого тайма. На записи слышно, что девушку освистали болельщики на трибунах.
Напомним, Инстасамка и ее муж Олег Moneyken руководят клубом Chertanovo из Winline Медиалиги.
Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?25988 голосов
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Максим Глушенков
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «ТЕЛЕГРАНТ»
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