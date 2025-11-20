  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Аморим про «МЮ»: «Проблемы были не в схеме, а в интенсивности. За год пройден длинный путь – тяжелый, но необходимый. Мы прибавляем, игра с «Ливерпулем» изменила ход сезона»
3

Аморим про «МЮ»: «Проблемы были не в схеме, а в интенсивности. За год пройден длинный путь – тяжелый, но необходимый. Мы прибавляем, игра с «Ливерпулем» изменила ход сезона»

Рубен Аморим: проблемы «МЮ» были не в схеме, а в интенсивности.

Рубен Аморим считает, что тяжелый год пошел на пользу ему и «Манчестер Юнайтед».

– Это был длинный путь. Главное – я многому научился. Когда ты молод и только что выигрывал, а теперь сталкиваешься с другими результатами, другим восприятием твоей работы, бывает тяжело, но это также и служит уроком. Думаю, я стал лучше как тренер и готов к будущему и настоящему. Путь был тяжелым, но необходимым. И благодаря этому мы сейчас в лучшей ситуации.

– В начале сезона люди критиковали вашу тактику, вашу философию и так далее, а сейчас есть ощущение, что накал упал. А вы чувствуете разницу?

– Нет, все то же самое. Конечно, результаты изменились, мы играем лучше, но мы играем лучше потому, что стали увереннее в себе, а уверенность закладывают хорошие результаты. Как, например, матч с «Ливерпулем», где нам немного повезло, но эта игра изменила ход сезона. 

Меня не удивляет то, что мы прибавляем. Нам многое надо сделать, но также я думаю о том, что говорил на протяжении многих месяцев: проблема не в схеме. Схема – это только фундамент, а есть еще текущая динамика, уверенность, желание бороться. Если посмотреть матчи, в которых у нас были проблемы, дело было, как по мне, не в схеме, а в недостаточной интенсивности. В этой лиге нужно играть идеально, чтобы одерживать много побед, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Год Аморима в «МЮ»: от худшей команды в истории до тренера месяца

Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?25130 голосов
Он правВалерий Карпин
Зря он бросает «Динамо»Динамо Москва
И зачем вообще соглашался совмещать?Сборная России по футболу
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал Stan Sport Football
logoМанчестер Юнайтед
logoРубен Аморим
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Аморим о 2:2 с «Тоттенхэмом»: «Это был наш день, «МЮ» должен был побеждать. Мы чувствовали себя слишком уверенно. Но когда не можешь выиграть – хотя бы не проиграй, нам это снова удалось»
8 ноября, 15:15
Аморим о критике Шешко: «Через три недели может оказаться ложью то, что сегодня правда. Если не играешь хорошо каждый матч в таком сложном клубе, то будешь слышать разные вещи»
8 ноября, 08:30
Аморим про оборону «МЮ»: «Ноттингем» нанес 17 ударов по нашим воротам – это недопустимо. Нельзя продолжать пропускать столько голов, мы обязаны это изменить»
6 ноября, 21:22
Главные новости
Прокуратура Тулузы начала проверку жеста Деннума в адрес Эбоно из «Гавра» на предмет расизма: «Нужно бороться с преступлениями, подрывающими ценности нашей республики»
вчера, 21:38
Садьо Мане: «Роналду – пример для подражания для каждого футболиста. Я никогда не видел таких игроков»
вчера, 20:59
«Росарио Сентраль» Ди Марии признан чемпионом лиги Аргентины – титул учредили сегодня на заседании исполкома
вчера, 20:54Фото
Руни о Кейне: «Напоминает Криштиану в молодости. Иногда он бьет под безумным углом, и ты думаешь: «Зачем?» Можно попросить пас – ему все равно, он пробьет снова»
вчера, 20:31
Жоан Лапорта: «Возвращение Месси в «Барселону» в качестве игрока нереалистично. Мы работаем над проектом для будущего, и если ты живешь прошлым, то почти не двигаешься вперед»
вчера, 20:19
Президент «Ливерпуля» Вернер: «Виртц поразительно талантлив. Возможно, он выиграет «Золотой мяч». Когда есть шанс взять такого игрока, надо его использовать»
вчера, 20:10
Сыграйте в игру детства и получите ретрофутболку любимой легенды!
вчера, 20:00Тесты и игры
«Локомотив» продаст или отдаст в аренду Сарвели, Салтыкова и Годяева («Чемпионат»)
вчера, 19:18
Мовсесьян об академии «Спартака»: «Хотим единую методику и играть в интеллектуальный футбол имени Черенкова. Чтобы переоделись – и все равно видно, кто из двух команд «Спартак»
вчера, 19:09
Губерниев о «Спартаке»: «Должны назначить российского тренера. Есть Шалимов, Юран, Карпин свободен. Но если Романов удержит шапку Мономаха и взойдет на трон, все может быть хорошо»
вчера, 18:55
Ко всем новостям
Последние новости
«Локо» умеет здорово играть вторым номером против фаворитов и может зацепиться за победу в матче с «Краснодаром». Наумов об игре РПЛ
24 минуты назад
Ташуев о лимите на тренеров: «Среди иностранцев надо брать не кого попало, а тех, кто оставит след в нашем футболе»
39 минут назад
Руни считает, что Кейн будет величайшим английским игроком: «Просто исходя из его голов и выступлений. И он побьет рекорд по матчам за сборную»
вчера, 22:06
«Сити» скоро начнет переговоры с Фоденом о продлении контракта. В случае с Родри «горожане» сперва хотят посмотреть на его восстановление от травмы (Daily Mail)
вчера, 21:56
Лапочкин о назначении Карасева на игру «Спартак» – ЦСКА: «Кто, если не он? Сергей обрел форму, которой у него не было два года, последние игры провел на очень высоком уровне. И опыт огромный»
вчера, 21:43
Мостовой о Головине: «Не люблю давать советы, потому что их никто не слушает. Он пожертвовал хорошим футболом ради наград, но трофеев почти нет – и не будет, если останется в «Монако»
вчера, 21:14
Головин о 5:0 с Саудовской Аравией на ЧМ-2018: «На нас обвалился негатив, что мы плохо сыграли в контрольных матчах. И за одну игру мы развернули всю страну в противоположную сторону»
вчера, 19:59
Вингер «Брентфорда» Карвалью пропустит остаток сезона из-за травмы «крестов»
вчера, 19:46
«МЮ» почтил память экс-басиста The Stone Roses Гари Маунфилда, умершего в 63 года: «Клуб был частью его ДНК»
вчера, 19:33
Ули Хенесс: «Кейн на одном уровне с Гердом Мюллером и Левандовским, у него топовые показатели. И мне нравится, что поначалу Харри просто ждал мяча в штрафной, а теперь стал плеймейкером»
вчера, 18:15