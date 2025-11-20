Аморим про «МЮ»: «Проблемы были не в схеме, а в интенсивности. За год пройден длинный путь – тяжелый, но необходимый. Мы прибавляем, игра с «Ливерпулем» изменила ход сезона»

Рубен Аморим: проблемы «МЮ» были не в схеме, а в интенсивности.

Рубен Аморим считает, что тяжелый год пошел на пользу ему и «Манчестер Юнайтед».

– Это был длинный путь. Главное – я многому научился. Когда ты молод и только что выигрывал, а теперь сталкиваешься с другими результатами, другим восприятием твоей работы, бывает тяжело, но это также и служит уроком. Думаю, я стал лучше как тренер и готов к будущему и настоящему. Путь был тяжелым, но необходимым. И благодаря этому мы сейчас в лучшей ситуации.

– В начале сезона люди критиковали вашу тактику, вашу философию и так далее, а сейчас есть ощущение, что накал упал. А вы чувствуете разницу?

– Нет, все то же самое. Конечно, результаты изменились, мы играем лучше, но мы играем лучше потому, что стали увереннее в себе, а уверенность закладывают хорошие результаты. Как, например, матч с «Ливерпулем», где нам немного повезло, но эта игра изменила ход сезона.

Меня не удивляет то, что мы прибавляем. Нам многое надо сделать, но также я думаю о том, что говорил на протяжении многих месяцев: проблема не в схеме. Схема – это только фундамент, а есть еще текущая динамика, уверенность, желание бороться. Если посмотреть матчи, в которых у нас были проблемы, дело было, как по мне, не в схеме, а в недостаточной интенсивности. В этой лиге нужно играть идеально, чтобы одерживать много побед, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

