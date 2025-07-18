«Ливерпуль» поместил Жоту на страницу состава с пометкой «навсегда»

«Ливерпуль» увековечил Диогу Жоту на странице состава команды.

Форвард «красных», а также его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии, погибли в ДТП в Испании 3 июля.

Ранее мерсисайдский клуб решил вывести из обращения 20-й номер в память о Диогу .

Сегодня «Ливерпуль» обновил клубный сайт. Теперь имя Жоты располагается отдельно на странице состава мужской команды с пометкой «навсегда».

Изображение: liverpoolfc.com

Мурал в честь Жоты появился в Ливерпуле неподалеку от «Энфилда»