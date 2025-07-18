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«Динамо» не выиграло у «Балтики» – 1:1. Хиль забил на 12-й, Касерес сравнял на 48-й

Московское «Динамо» сыграло вничью с «Балтикой» (1:1) в 1-м туре Мир РПЛ.

Игра, которая прошла на «ВТБ Арене», стала первой официальной для Валерия Карпина на посту главного тренера «Динамо».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на 12-й минуте счет открыл форвард гостей Брайан Александр Хиль. На 48-й минуте счет сравнял защитник хозяев Хуан Касерес.

Премьер-лига. 1 тур
18 июля 17:30, ВТБ Арена
Динамо
Завершен
1 - 1
Балтика
Матч окончен
Бабаев
90’
+1’
82’
Гассама   Филин
67’
Александр Хиль   Йенне
67’
Петров   Мурид
Нгамале   Бабаев
61’
Сергеев   Макаров
61’
58’
Гассама
52’
Пряхин   Петров
52’
Титков   Чивич
  Касерес
48’
Фернандес   Маричаль
46’
2тайм
Перерыв
45’
+5’
Варатынов
40’
Мендель
Фомин
31’
12’
  Александр Хиль
Динамо
Лунев, Скопинцев, Фернандес, Осипенко, Касерес, Бителло, Глебов, Фомин, Нгамале, Сергеев, Гладышев
Запасные: Александров, Окишор, Кутицкий, Смелов, Лещук, Расулов, Маричаль, Боков, Зайдензаль, Гагнидзе, Макаров, Бабаев
1тайм
Балтика:
Бориско, Гассама, Андраде, Варатынов, Титков, Пряхин, Бевеев, Мендель, Петров, Саусь, Александр Хиль
Запасные: Ковач, Ковалев, Мохаммад, Петров, Стефанович, Йенне, Любаков, Чивич, Мурид, Кукушкин, Филин, Никитин
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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