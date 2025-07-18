«Динамо» не выиграло у «Балтики» – 1:1. Хиль забил на 12-й, Касерес сравнял на 48-й

Московское «Динамо» сыграло вничью с «Балтикой» (1:1) в 1-м туре Мир РПЛ.

Игра, которая прошла на «ВТБ Арене», стала первой официальной для Валерия Карпина на посту главного тренера «Динамо ».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на 12-й минуте счет открыл форвард гостей Брайан Александр Хиль . На 48-й минуте счет сравнял защитник хозяев Хуан Касерес .

Премьер-лига. 1 тур 18 июля 17:30, ВТБ Арена Динамо Завершен 1 - 1 Балтика Матч окончен Бабаев 90’ +1’ 82’ Гассама Филин 67’ Александр Хиль Йенне 67’ Петров Мурид Нгамале Бабаев 61’ Сергеев Макаров 61’ 58’ Гассама 52’ Пряхин Петров 52’ Титков Чивич Касерес

48’ Фернандес Маричаль 46’ 2 тайм Перерыв 45’ +5’ Варатынов 40’ Мендель Фомин 31’ 12’ Александр Хиль

Динамо Лунев, Скопинцев, Фернандес, Осипенко, Касерес, Бителло, Глебов, Фомин, Нгамале, Сергеев, Гладышев Запасные: Александров, Окишор, Кутицкий, Смелов, Лещук, Расулов, Маричаль, Боков, Зайдензаль, Гагнидзе, Макаров, Бабаев 1 тайм Балтика: Бориско, Гассама, Андраде, Варатынов, Титков, Пряхин, Бевеев, Мендель, Петров, Саусь, Александр Хиль Запасные: Ковач, Ковалев, Мохаммад, Петров, Стефанович, Йенне, Любаков, Чивич, Мурид, Кукушкин, Филин, Никитин

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