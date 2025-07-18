Матч окончен
«Динамо» не выиграло у «Балтики» – 1:1. Хиль забил на 12-й, Касерес сравнял на 48-й
Московское «Динамо» сыграло вничью с «Балтикой» (1:1) в 1-м туре Мир РПЛ.
Игра, которая прошла на «ВТБ Арене», стала первой официальной для Валерия Карпина на посту главного тренера «Динамо».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Уже на 12-й минуте счет открыл форвард гостей Брайан Александр Хиль. На 48-й минуте счет сравнял защитник хозяев Хуан Касерес.
Премьер-лига. 1 тур
18 июля 17:30, ВТБ Арена
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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