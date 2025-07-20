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  • РПЛ стартовала! «Зенит» победил «Ростов», «Краснодар» разгромил «Пари НН», «Ахмат» уступил «Рубину», ЦСКА сыграет с «Оренбургом» в понедельник
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РПЛ стартовала! «Зенит» победил «Ростов», «Краснодар» разгромил «Пари НН», «Ахмат» уступил «Рубину», ЦСКА сыграет с «Оренбургом» в понедельник

В Мир РПЛ проходят матчи стартового тура.

В пятницу московское «Динамо» на своем поле поделило очки с «Балтикой» (1:1).

В субботу «Локомотив» дома крупно победил «Сочи» (3:0) благодаря трем голам после 80-й минуты, «Спартак» обыграл махачкалинское «Динамо» (1:0) при скандальном судействе.

В воскресенье «Краснодар» разгромил «Пари НН» (3:0) в Казани. «Зенит» дома одержал волевую победу над «Ростовом» (2:1). «Ахмат» в Грозном уступил «Рубину» (0:2).

Финиширует тур в понедельник матчем «Оренбург» – ЦСКА.

Чемпионат России

1-й тур

Премьер-лига. 1 тур
20 июля 12:30, Ак Барс Арена
Пари НН
Завершен
0 - 3
Краснодар
Матч окончен
Кастильо   Каккоев
84’
78’
Сперцян   Дуглас
78’
Батчи   Козлов
Майга
76’
Вешнер Тичич   Ермаков
75’
Боселли
74’
68’
  Сперцян
66’
Виктор Са   Сантос
66’
Петров   Дж. Гонсалес
65’
  Александров
Лесовой   Ивлев
64’
Карапузов   Весино
64’
Александров
55’
46’
Ленини   Кривцов
2тайм
Перерыв
40’
  Диего Коста
21’
Ленини
Пари НН
Медведев, Кастильо, Карич, Александров, Шнапцев, Майга, Вешнер Тичич, Карапузов, Лесовой, Грулев, Боселли
Запасные: Кошкин, Лапинский, Кастильо, Вешнер Тичич, Калинский, Бреславцев, Лесовой, Карапузов, Лукьянов, Крашевский
1тайм
Краснодар:
Агкацев, Оласа, Диего Коста, Тормена, Петров, Ленини, Черников, Виктор Са, Сперцян, Батчи, Кордоба
Запасные: Жубал, Кобнан Дэвид, Петров, Корякин, Батчи, Кучугура, Олусегун, Ленини, Голиков, Виктор Са, Сперцян
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Премьер-лига. 1 тур
20 июля 15:00, Стадион Санкт-Петербург
Зенит
Завершен
2 - 1
Ростов
Матч окончен
Латышонок
90’
+5’
Нино
90’
+3’
88’
Вахания   Тарасов
88’
Роналдо   Шамонин
80’
Голенков   Сулейманов
80’
Комаров   Мохеби
Глушенков   Гонду
79’
  Мостовой
79’
77’
Ятимов
74’
Щетинин   Миронов
Мантуан   Мостовой
68’
Кассьерра   Соболев
68’
  Кассьерра
67’
56’
Прохин
Глушенков
46’
Эракович   Дркушич
46’
Вега   Жерсон
46’
2тайм
Перерыв
36’
Лангович
22’
  Комаров
10’
Голенков
Зенит
Латышонок, Вега, Нино, Эракович, Мантуан, Дуглас Сантос, Барриос, Педро, Глушенков, Луис Энрике, Кассьерра
Запасные: Эракович, Мантуан, Кассьерра, Адамов, Алип, Шилов, Глушенков, Адамов, Михайлов, Вега, Кержаков, Горшков
1тайм
Ростов:
Ятимов, Вахания, Чистяков, Мелехин, Лангович, Кучаев, Прохин, Щетинин, Комаров, Голенков, Роналдо
Запасные: Жбанов, Аджаса, Вахания, Байрамян, Азнауров, Роналдо, Одоевский, Семенчук, Шанталий, Щетинин, Комаров, Голенков
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Премьер-лига. 1 тур
20 июля 17:30, Ахмат-Арена
Ахмат
Завершен
0 - 2
Рубин
Матч окончен
Келиану
89’
88’
Нижегородов
84’
Зотов
80’
Йочич   Нижегородов
80’
Кабутов   Иванов
Садулаев   Гаджиев
75’
70’
Шабанхаджай   Юкич
69’
Ходжа   Зотов
58’
Рожков   Безруков
Мансилья   Самородов
55’
Талаль   Мелкадзе
55’
51’
  Ходжа
Тодорович   Сидоров
49’
46’
Тесленко
Гандри   Шатара
46’
2тайм
Перерыв
34’
Кабутов
24’
  Шабанхаджай
21’
Йочич
13’
Ходжа
5’
Рожков
Ахмат
Шелия, Богосавац, Ибишев, Гандри, Тодорович, Садулаев, Келиану, Исмаэл, Талаль, Мансилья, Конате
Запасные: Гаибов, Якуев, Гандри, Уциев, Талаль, Магомедов, Садулаев, Ульянов, Швец, Тодорович, Мансилья
1тайм
Рубин:
Ставер, Рожков, Кабутов, Грицаенко, Вуячич, Тесленко, Ходжа, Иву, Йочич, Даку, Шабанхаджай
Запасные: Рожков, Нигматуллин, Васильев, Мукба, Ходжа, Йочич, Шабанхаджай, Апшацев, Ломовицкий, Чумич, Кабутов, Ежов
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Премьер-лига. 1 тур
21 июля 14:30, Газовик
Оренбург
Не начался
ЦСКА
Премьер-лига. 1 тур
18 июля 17:30, ВТБ Арена
Динамо
Завершен
1 - 1
Балтика
Матч окончен
Бабаев
90’
+1’
82’
Гассама   Филин
67’
Александр Хиль   Йенне
67’
Петров   Мурид
Нгамале   Бабаев
61’
Сергеев   Макаров
61’
58’
Гассама
52’
Пряхин   Петров
52’
Титков   Чивич
  Касерес
48’
Фернандес   Маричаль
46’
2тайм
Перерыв
45’
+5’
Варатынов
40’
Мендель
Фомин
31’
12’
  Александр Хиль
Динамо
Лунев, Скопинцев, Фернандес, Осипенко, Касерес, Бителло, Глебов, Фомин, Нгамале, Сергеев, Гладышев
Запасные: Гагнидзе, Макаров, Зайдензаль, Александров, Окишор, Боков, Лещук, Расулов, Маричаль, Смелов, Бабаев, Кутицкий
1тайм
Балтика:
Бориско, Гассама, Андраде, Варатынов, Титков, Пряхин, Бевеев, Мендель, Петров, Саусь, Александр Хиль
Запасные: Любаков, Кукушкин, Чивич, Петров, Ковалев, Ковач, Мурид, Стефанович, Йенне, Никитин, Мохаммад, Филин
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Премьер-лига. 1 тур
19 июля 12:30, Самара-Арена
Акрон
Завершен
1 - 1
Крылья Советов
Матч окончен
90’
+2’
Сутормин
86’
Ороз   Солдатенков
Лончар   Кузьмин
84’
77’
Рахманович   Витюгов
Пестряков   Тавареш
73’
69’
Раков   Марин
69’
Бобер   Шитов
Болдырев   Бакаев
63’
Джаковац   Хосонов
63’
56’
  Раков
2тайм
Перерыв
  Неделчару
45’
+1’
Акрон
Гудиев, Р. Фернандес, Бокоев, Неделчару, Савичев, Джаковац, Джурасович, Лончар, Болдырев, Дзюба, Пестряков
Запасные: Васютин, Дмитриев, Тавареш, Волков, Бакаев, Данилин, Хосонов, Шершов, Эшковал, Кузьмин
1тайм
Крылья Советов:
Песьяков, Лепский, Божин, Ороз, Печенин, Бабкин, Фернандо, Сутормин, Бобер, Рахманович, Раков
Запасные: Фролов, Хубулов, Иванисеня, Марин, Игнатенко, Кокарев, Евгеньев, Солдатенков, Витюгов, Шитов
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Премьер-лига. 1 тур
19 июля 15:00, РЖД Арена
Локомотив
Завершен
3 - 0
Сочи
Матч окончен
89’
Крамарич   Корнеев
  Бакаев
87’
Воробьев
84’
  Воробьев
83’
  Руденко
81’
74’
Зиньковский   Игнатов
64’
Васильев   Осипов
64’
Литвинов   Чирков
Комличенко   Воробьев
60’
Салтыков   Бакаев
60’
51’
Макарчук
46’
Барт   Ежов
2тайм
Перерыв
5’
Алвес
Локомотив
Митрюшкин, Сильянов, Монтес, Морозов, Ненахов, Карпукас, Баринов, Батраков, Руденко, Салтыков, Комличенко
Запасные: Годяев, Фассон, Воробьев, Мялковский, Погостнов, Лантратов, Веселов, Ньямси, Бакаев, Сарвели
1тайм
Сочи:
Дегтев, Макарчук, Алвес, Литвинов, Заика, Сааведра, Васильев, Зиньковский, Крамарич, Барт, Гуарирапа
Запасные: Чирков, Магаль, Ежов, Кайнов, Рудаков, Осипов, Игнатов, Корнеев
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Премьер-лига. 1 тур
19 июля 17:30, Лукойл Арена
Спартак
Завершен
1 - 0
Динамо Махачкала
Матч окончен
90’
+4’
Табидзе
88’
Джабраилов
Угальде
83’
Барко   Зобнин
82’
77’
Мрезиг   Джабраилов
77’
Пальцев   Зинович
Заболотный   Дмитриев
74’
Маркиньос   Угальде
74’
68’
Помешкин
65’
Шумахов
60’
Агаларов   Магомедов
60’
Сердеров   Помешкин
53’
Аззи
Маркиньос
52’
46’
Хоссейннежад   Шумахов
Солари   Хлусевич
46’
2тайм
Перерыв
  Маркиньос
37’
Солари
35’
21’
Аззи
Спартак
Максименко, Мангаш, Бабич, Денисов, Литвинов, Умяров, Маркиньос, Барко, Мартинс Перейра, Солари, Заболотный
Запасные: Хлусевич, Дуарте, Гузиев, Зобнин, Дмитриев, Массалыга, Угальде, Довбня, Помазун, Зорин, Рябчук, Пруцев
1тайм
Динамо Махачкала:
Магомедов, Сундуков, Аззи, Табидзе, Алибеков, Пальцев, Мрезиг, Глушков, Хоссейннежад, Агаларов, Сердеров
Запасные: Помешкин, Шумахов, Зинович, Гаджиев, Волк, Джабраилов, Магомедов
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Календарь РПЛ

Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?23038 голосов
Алексей БатраковАлексей Батраков
Джон КордобаДжон Кордоба
Эдуард СперцянЭдуард Сперцян
Максим ГлушенковМаксим Глушенков
Эсекиэль БаркоЭсекиэль Барко
Кто-то другойМаксим Осипенко
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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