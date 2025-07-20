РПЛ стартовала! «Зенит» победил «Ростов», «Краснодар» разгромил «Пари НН», «Ахмат» уступил «Рубину», ЦСКА сыграет с «Оренбургом» в понедельник

В Мир РПЛ проходят матчи стартового тура.
В пятницу московское «Динамо» на своем поле поделило очки с «Балтикой» (1:1).
В субботу «Локомотив» дома крупно победил «Сочи» (3:0) благодаря трем голам после 80-й минуты, «Спартак» обыграл махачкалинское «Динамо» (1:0) при скандальном судействе.
В воскресенье «Краснодар» разгромил «Пари НН» (3:0) в Казани. «Зенит» дома одержал волевую победу над «Ростовом» (2:1). «Ахмат» в Грозном уступил «Рубину» (0:2).
Финиширует тур в понедельник матчем «Оренбург» – ЦСКА.
Чемпионат России
1-й тур
Пари НН
Медведев, Кастильо, Карич, Александров, Шнапцев, Майга, Вешнер Тичич, Карапузов, Лесовой, Грулев, Боселли
Запасные: Кошкин, Лапинский, Кастильо, Вешнер Тичич, Калинский, Бреславцев, Лесовой, Карапузов, Лукьянов, Крашевский
Краснодар:
Агкацев, Оласа, Диего Коста, Тормена, Петров, Ленини, Черников, Виктор Са, Сперцян, Батчи, Кордоба
Запасные: Жубал, Кобнан Дэвид, Петров, Корякин, Батчи, Кучугура, Олусегун, Ленини, Голиков, Виктор Са, Сперцян
Зенит
Латышонок, Вега, Нино, Эракович, Мантуан, Дуглас Сантос, Барриос, Педро, Глушенков, Луис Энрике, Кассьерра
Запасные: Эракович, Мантуан, Кассьерра, Адамов, Алип, Шилов, Глушенков, Адамов, Михайлов, Вега, Кержаков, Горшков
Ростов:
Ятимов, Вахания, Чистяков, Мелехин, Лангович, Кучаев, Прохин, Щетинин, Комаров, Голенков, Роналдо
Запасные: Жбанов, Аджаса, Вахания, Байрамян, Азнауров, Роналдо, Одоевский, Семенчук, Шанталий, Щетинин, Комаров, Голенков
Ахмат
Шелия, Богосавац, Ибишев, Гандри, Тодорович, Садулаев, Келиану, Исмаэл, Талаль, Мансилья, Конате
Запасные: Гаибов, Якуев, Гандри, Уциев, Талаль, Магомедов, Садулаев, Ульянов, Швец, Тодорович, Мансилья
Рубин:
Ставер, Рожков, Кабутов, Грицаенко, Вуячич, Тесленко, Ходжа, Иву, Йочич, Даку, Шабанхаджай
Запасные: Рожков, Нигматуллин, Васильев, Мукба, Ходжа, Йочич, Шабанхаджай, Апшацев, Ломовицкий, Чумич, Кабутов, Ежов
Динамо
Лунев, Скопинцев, Фернандес, Осипенко, Касерес, Бителло, Глебов, Фомин, Нгамале, Сергеев, Гладышев
Запасные: Гагнидзе, Макаров, Зайдензаль, Александров, Окишор, Боков, Лещук, Расулов, Маричаль, Смелов, Бабаев, Кутицкий
Балтика:
Бориско, Гассама, Андраде, Варатынов, Титков, Пряхин, Бевеев, Мендель, Петров, Саусь, Александр Хиль
Запасные: Любаков, Кукушкин, Чивич, Петров, Ковалев, Ковач, Мурид, Стефанович, Йенне, Никитин, Мохаммад, Филин
Акрон
Гудиев, Р. Фернандес, Бокоев, Неделчару, Савичев, Джаковац, Джурасович, Лончар, Болдырев, Дзюба, Пестряков
Запасные: Васютин, Дмитриев, Тавареш, Волков, Бакаев, Данилин, Хосонов, Шершов, Эшковал, Кузьмин
Крылья Советов:
Песьяков, Лепский, Божин, Ороз, Печенин, Бабкин, Фернандо, Сутормин, Бобер, Рахманович, Раков
Запасные: Фролов, Хубулов, Иванисеня, Марин, Игнатенко, Кокарев, Евгеньев, Солдатенков, Витюгов, Шитов
Локомотив
Митрюшкин, Сильянов, Монтес, Морозов, Ненахов, Карпукас, Баринов, Батраков, Руденко, Салтыков, Комличенко
Запасные: Годяев, Фассон, Воробьев, Мялковский, Погостнов, Лантратов, Веселов, Ньямси, Бакаев, Сарвели
Сочи:
Дегтев, Макарчук, Алвес, Литвинов, Заика, Сааведра, Васильев, Зиньковский, Крамарич, Барт, Гуарирапа
Запасные: Чирков, Магаль, Ежов, Кайнов, Рудаков, Осипов, Игнатов, Корнеев
Спартак
Максименко, Мангаш, Бабич, Денисов, Литвинов, Умяров, Маркиньос, Барко, Мартинс Перейра, Солари, Заболотный
Запасные: Хлусевич, Дуарте, Гузиев, Зобнин, Дмитриев, Массалыга, Угальде, Довбня, Помазун, Зорин, Рябчук, Пруцев
Динамо Махачкала:
Магомедов, Сундуков, Аззи, Табидзе, Алибеков, Пальцев, Мрезиг, Глушков, Хоссейннежад, Агаларов, Сердеров
Запасные: Помешкин, Шумахов, Зинович, Гаджиев, Волк, Джабраилов, Магомедов
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица РПЛ
Статистика РПЛ
Календарь РПЛ