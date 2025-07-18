Пиняев нужен «Зениту» и ЦСКА, Захарян мимо турне «Сосьедада», «Ливерпуль» покупает Экитике, парикмахерская на базе «МЮ», 80% россиян гордятся отечественным спортом и другие новости
1. У нас, похоже, раскручивается главная трансферная сага РПЛ: ЦСКА предложил 7-8 млн евро за Пиняева, однако «Локомотив» оценивает его гораздо дороже и продавать не собирается. На хавбека претендует и «Зенит», хотя сам Сергей хочет в Европу.
2. Арсен Захарян не поедет в предсезонное турне с «Реал Сосьедад» из-за вируса.
3. «Ливерпуль» нашел форварда: предложили 80+ млн евро за Экитике, а с ним самим уже согласован 6-летний контракт. Идут переговоры с «Айнтрахтом».
4. На новой базе «МЮ» будет парикмахерская – такого нет ни в одном клубе Англии.
5. Согласно опросу ВЦИОМ, 80% россиян гордятся отечественным спортом и спортсменами. 87% граждан РФ считают несправедливым отстранение российских спортсменов от международных турниров.
6. «ПСЖ» бесплатно подписал 19-летнего вратаря «Ромы» Марина. «Ман Сити» купил молодого норвежца Нюпана. Бериша покинул «Ахмат». «Реал» намерен расстаться с Алабой. Саудовцы готовы предложить 350 млн евро за Винисиуса. «Сочи» арендует Мухина у ЦСКА.
7. «Реал» отчитался о рекордной выручке в 1,185 млрд евро за финансовый год. Чистая прибыль – 24,3 млн евро.
8. РФС назначил арбитров на матчи 1-го тура нового сезона Мир РПЛ.
9. Snoop Dogg стал совладельцем «Суонси».
10. Рекордсменка мира в марафоне Рут Чепнгетич отстранена из-за положительного допинг-теста.
11. Александр Овечкин получил премию ESPY в номинации «Рекорд года».
12. «Мерседес» рассматривает аренду Антонелли в «Альпин» в случае прихода Ферстаппена.
13. «Неман» разгромил «Урарту» в Лиге конференций, все результаты 1-го раунда квалификации – здесь.
В Лиге Европы «Актобе» уступил «Легии». Остальные результаты – по ссылке.
14. «Амкал» пригласил рэпера The Limba, комика Шастуна и блогеров сыграть в Кубке России.
Цитаты дня
Виктор Гончаренко: «Всем хочется, чтобы все это прекратилось. Хочется меньше ненависти, больше улыбок, чтобы народ рассуждал о том, как классно выходные провести»
Глава «Локомотива» Нагорных: «Лимит надо ужесточать, «6+5» – оптимально. В волейболе не более двух иностранцев, сборная конкурентоспособна, чемпионат интересный»
Этери Тутберидзе: «Часто спортсменки начинают примерять на себя роль жертвы, на жалость у нас легче откликаются. Для меня жалость – это неприемлемо, это унижение»
Роднина о Fan ID: «Он работает на пользу практически везде, на трибунах стало безопаснее. Многое у нас в стране воспринимается в штыки, но со временем люди понимают логику»
Гончаренко о расширении РПЛ: «Не может быть 16 клубов в 150-миллионой стране. Сколько выездов у московских команд? 10. Это что? Первенство Москвы?»