Пиняев нужен «Зениту» и ЦСКА, Захарян мимо турне «Сосьедада», «Ливерпуль» покупает Экитике, парикмахерская на базе «МЮ», 80% россиян гордятся отечественным спортом и другие новости

1. У нас, похоже, раскручивается главная трансферная сага РПЛ: ЦСКА предложил 7-8 млн евро за Пиняева , однако «Локомотив» оценивает его гораздо дороже и продавать не собирается . На хавбека претендует и «Зенит» , хотя сам Сергей хочет в Европу.

2. Арсен Захарян не поедет в предсезонное турне с «Реал Сосьедад» из-за вируса.

3. «Ливерпуль» нашел форварда: предложили 80+ млн евро за Экитике, а с ним самим уже согласован 6-летний контракт . Идут переговоры с «Айнтрахтом».

4. На новой базе «МЮ» будет парикмахерская – такого нет ни в одном клубе Англии.

5. Согласно опросу ВЦИОМ, 80% россиян гордятся отечественным спортом и спортсменами . 87% граждан РФ считают несправедливым отстранение российских спортсменов от международных турниров.

6. «ПСЖ» бесплатно подписал 19-летнего вратаря «Ромы» Марина. «Ман Сити» купил молодого норвежца Нюпана. Бериша покинул «Ахмат». «Реал» намерен расстаться с Алабой. Саудовцы готовы предложить 350 млн евро за Винисиуса . «Сочи» арендует Мухина у ЦСКА.

7. «Реал» отчитался о рекордной выручке в 1,185 млрд евро за финансовый год. Чистая прибыль – 24,3 млн евро.

8. РФС назначил арбитров на матчи 1-го тура нового сезона Мир РПЛ.

9. Snoop Dogg стал совладельцем «Суонси» .

10. Рекордсменка мира в марафоне Рут Чепнгетич отстранена из-за положительного допинг-теста .

11. Александр Овечкин получил премию ESPY в номинации «Рекорд года».

12. «Мерседес» рассматривает аренду Антонелли в «Альпин» в случае прихода Ферстаппена.

13. «Неман» разгромил «Урарту» в Лиге конференций, все результаты 1-го раунда квалификации – здесь .

В Лиге Европы «Актобе» уступил «Легии». Остальные результаты – по ссылке .

14. «Амкал» пригласил рэпера The Limba, комика Шастуна и блогеров сыграть в Кубке России.

Цитаты дня

Виктор Гончаренко: «Всем хочется, чтобы все это прекратилось. Хочется меньше ненависти, больше улыбок, чтобы народ рассуждал о том, как классно выходные провести»

Глава «Локомотива» Нагорных: «Лимит надо ужесточать, «6+5» – оптимально. В волейболе не более двух иностранцев, сборная конкурентоспособна, чемпионат интересный»

Этери Тутберидзе: «Часто спортсменки начинают примерять на себя роль жертвы, на жалость у нас легче откликаются. Для меня жалость – это неприемлемо, это унижение»

Роднина о Fan ID: «Он работает на пользу практически везде, на трибунах стало безопаснее. Многое у нас в стране воспринимается в штыки, но со временем люди понимают логику»

Гончаренко о расширении РПЛ: «Не может быть 16 клубов в 150-миллионой стране. Сколько выездов у московских команд? 10. Это что? Первенство Москвы?»