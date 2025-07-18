Агент Ткачева: «У Ги Буше недопонимание с Владимиром. У нас молятся на иностранцев – удивительно, что в отношении российского игрока позволительно такое поведение»
Шуми Бабаев заявил, что между Ги Буше и Владимиром Ткачевым есть недопонимание.
Ранее стало известно, что «Авангард» расторгнет контракт с 29-летним нападающим.
– Судя по публикациям, у Владимира Ткачева недопонимание и конфликт с главным тренером «Авангарда» Ги Буше.
– Не у Владимира недопонимание к Ги Буше, а у к Ги Буше недопонимание к Владимиру. Удивительно, что у нас позволительно такое поведение иностранного тренера к российскому игроку.
У нас молятся на иностранцев, поэтому им все дозволено, – сказал агент хоккеиста Шуми Бабаев.
Зислис об уходе Ткачева из «Авангарда»: «Буше поставил условие – в клубе должен остаться либо он, либо Владимир. Выбор пал в пользу тренера»
Источник: «Чемпионат»
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