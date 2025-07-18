Агент Ткачева: «У Ги Буше недопонимание с Владимиром. У нас молятся на иностранцев – удивительно, что в отношении российского игрока позволительно такое поведение»

Шуми Бабаев заявил, что между Ги Буше и Владимиром Ткачевым есть недопонимание.

Ранее стало известно , что «Авангард » расторгнет контракт с 29-летним нападающим.

– Судя по публикациям, у Владимира Ткачева недопонимание и конфликт с главным тренером «Авангарда» Ги Буше.

– Не у Владимира недопонимание к Ги Буше , а у к Ги Буше недопонимание к Владимиру. Удивительно, что у нас позволительно такое поведение иностранного тренера к российскому игроку.

У нас молятся на иностранцев, поэтому им все дозволено, – сказал агент хоккеиста Шуми Бабаев .

Зислис об уходе Ткачева из «Авангарда»: «Буше поставил условие – в клубе должен остаться либо он, либо Владимир. Выбор пал в пользу тренера»