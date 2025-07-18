Карпин после 1:1 с «Балтикой»: «Игра «Динамо» в атаке не порадовала никого. Давление в футболе – громкие слова. На фабрике – да, давление, а в футболе все случается»

Валерий Карпин остался недоволен игрой «Динамо» в атаке против «Балтики» (1:1).

«Дело не в голах и опасных моментах. Игра в атаке не порадовала никого. Примерно понимаю, почему не делали то, что должны. Но это я скажу футболистам.

Давление в футболе – громкие слова. На фабрике – да, давление. А в футболе все случается.

Планировали выводить на удар Касереса в случае с голом. Наигрывали, потому что у «Балтики» подбор там свободный», – сказал главный тренер «Динамо».

Единственный гол «Динамо » в матче забил защитник Хуан Касерес на 48-й минуте.

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