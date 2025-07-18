Бублик в матче с Комесаньей: «Я как будто в какую-то ##### приехал со всякими ######## вариться, позагорать чисто»
Александр Бублик эмоционально высказался во время четвертьфинального матча.
В первом сете матча против Франсиско Комесаньи, при счете 3:2 на своей подаче, казахстанец обратился к тренерской ложе:
«Я как будто в какую-то ##### приехал со всякими ######## вариться, позагорать чисто».
В итоге Бублик выиграл встречу (6:4, 6:3) и вышел в полуфинал турнира в Гштааде.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
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