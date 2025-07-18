Бублик в матче с Комесаньей: «Я как будто в какую-то ##### приехал со всякими ######## вариться, позагорать чисто»

Александр Бублик эмоционально высказался во время четвертьфинального матча.

В первом сете матча против Франсиско Комесаньи , при счете 3:2 на своей подаче, казахстанец обратился к тренерской ложе:

«Я как будто в какую-то ##### приехал со всякими ######## вариться, позагорать чисто».

В итоге Бублик выиграл встречу (6:4, 6:3) и вышел в полуфинал турнира в Гштааде.