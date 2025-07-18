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Синхронное плавание. Чемпионат мира-2025. Дорошко и Гайдай заняли 3-е место в квалификации технической программы дуэтов

Дорошко и Гайдай – третьи в квалификации технической программы дуэтов на ЧМ-2025.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2025

Сингапур

18 июля

Синхронное плавание

Дуэты, техническая программа

Квалификация

1. Анна-Мария Александри – Эйрини-Марини Александри (Австрия) – 305,1684

2. Линь Янь Хань – Линь Янь Цзюнь (Китай) – 301,0933

3. Майя Дорошко – Татьяна Гайдай (Россия) – 297,0033

4. Моэ Хига – Томока Сато (Япония) – 293,4950

5. Маричель Ферре Гасет – Лилу Ллуис Валетт (Испания) – 288,4774

6. Анастасия Баяндина – Роман Люнель (Франция) – 284,6158

7. Энрика Пикколи – Лукреция Руджеро (Италия) – 279,0533

8. Марла Фернанда Арельяно Хермес – Ицамари Гонсалес Куэльяр (Мексика) – 278,6633

ПРИМЕЧАНИЕ: финал состоится 21 июля. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
синхронное плавание
Татьяна Гайдай
logoсборная России (синхронное плавание)
результаты
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
Майя Дорошко
logoсборная Испании по синхронному плаванию
logoсборная Италии (синхронное плавание)
logoЛилу Ллуис Валетт
logoсборная Японии по синхронному плаванию
Эйрини-Марини Александри
logoсборная Франции (синхронное плавание)
Анна-Мария Александри
logoсборная Австралии по синхронному плаванию
logoМаричель Ферре Гасет
Томока Сато
Анастасия Баяндина
logoсборная Китая (синхронное плавание)
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