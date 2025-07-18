Синхронное плавание. Чемпионат мира-2025. Дорошко и Гайдай заняли 3-е место в квалификации технической программы дуэтов
Дорошко и Гайдай – третьи в квалификации технической программы дуэтов на ЧМ-2025.
Чемпионат мира по водным видам спорта-2025
Сингапур
18 июля
Синхронное плавание
Дуэты, техническая программа
Квалификация
1. Анна-Мария Александри – Эйрини-Марини Александри (Австрия) – 305,1684
2. Линь Янь Хань – Линь Янь Цзюнь (Китай) – 301,0933
3. Майя Дорошко – Татьяна Гайдай (Россия) – 297,0033
4. Моэ Хига – Томока Сато (Япония) – 293,4950
5. Маричель Ферре Гасет – Лилу Ллуис Валетт (Испания) – 288,4774
6. Анастасия Баяндина – Роман Люнель (Франция) – 284,6158
7. Энрика Пикколи – Лукреция Руджеро (Италия) – 279,0533
8. Марла Фернанда Арельяно Хермес – Ицамари Гонсалес Куэльяр (Мексика) – 278,6633
ПРИМЕЧАНИЕ: финал состоится 21 июля.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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