Синхронное плавание. Чемпионат мира-2025. Дорошко и Гайдай заняли 3-е место в квалификации технической программы дуэтов

Дорошко и Гайдай – третьи в квалификации технической программы дуэтов на ЧМ-2025.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2025 Сингапур 18 июля Синхронное плавание Дуэты, техническая программа Квалификация 1. Анна-Мария Александри – Эйрини-Марини Александри (Австрия) – 305,1684 2. Линь Янь Хань – Линь Янь Цзюнь (Китай) – 301,0933 3. Майя Дорошко – Татьяна Гайдай (Россия) – 297,0033 4. Моэ Хига – Томока Сато (Япония) – 293,4950 5. Маричель Ферре Гасет – Лилу Ллуис Валетт (Испания) – 288,4774 6. Анастасия Баяндина – Роман Люнель (Франция) – 284,6158 7. Энрика Пикколи – Лукреция Руджеро (Италия) – 279,0533 8. Марла Фернанда Арельяно Хермес – Ицамари Гонсалес Куэльяр (Мексика) – 278,6633 ПРИМЕЧАНИЕ: финал состоится 21 июля.