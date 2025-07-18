Фото
23

Дюбуа перевесил Усика почти на 8 кг перед боем за титул абсолютного чемпиона мира

Александр Усик и Даниэль Дюбуа прошли процедуру взвешивания перед поединком.

Даниэль Дюбуа показал на весах 110,8 кг. Вес Александра Усика составил 103 кг.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе возглавит вечер бокса в Лондоне. Турнир пройдет 19 июля.

Дюбуа и Усик уже встречались на ринге. Первый бой между ними состоялся в августе 2023 года – тогда Усик победил нокаутом в девятом раунде.

Фото: Gettyimages.ru/Richard Pelham

Как же Усик глумится над соперниками: буклет «уроки бокса» для Дюбуа, образ Хитмена перед Фьюри

Это он идет за Усиком: вырос в семье из 11 детей, чуть не ослеп во время боя и бил толстого Фьюри

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
logoАлександр Усик
logoДаниэль Дюбуа
logoбокс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Усик: «Я не старый. 38 лет – это не старый»
417 июля, 14:14
Дюбуа – о ставке Канело на победу Усика: «Он потеряет деньги»
117 июля, 14:08
Аспиналл – о бое Усик – Дюбуа: «Александр выглядит практически неудержимым»
17 июля, 08:31
Главные новости
Ренато Мойкано: «После UFC 318 вы понимаете, насколько хорош Топурия?»
10сегодня, 17:36
Макс Холлоуэй: «Топурия – первый, кто нокаутировал меня. Хочу отомстить»
7сегодня, 15:28
Коста хочет бой с Чимаевым: «Он писал моей жене плохие вещи. Но не мне, потому что он трус»
2сегодня, 13:29
Хрюнов – о Тиме Цзю: «Ему надо попытаться провести бой в России. Я бы взялся за организацию»
11сегодня, 12:01
Фьюри хочет трилогию с Усиком: «Меня хорошенько трахнули без вазелина, и я принял это как мужик. Сейчас бегу по чертовой дороге»
20сегодня, 11:44
Холлоуэй – о фальшивом поясе BMF Топурии: «Вы видели, как Махачев ходил с чемпионским поясом Волкановски после того, как дважды его победил?»
17сегодня, 09:03
Топурия показал фальшивый пояс BMF на фоне защиты титула Холлоуэем: «Все еще мой»
8сегодня, 09:02Фото
Сехудо – о будущем Холлоуэя: «Следующим будет реванш с Топурией? Или бой с Хукером за пояс BMF?»
16сегодня, 07:28
Холлоуэй удивился, что не получил бонус за бой с Порье: «Это какая-то чушь! Скажи сраному Дане!»
6сегодня, 07:20
Порье – о клинче на последних секундах боя с Холлоуэем: «Он нанес несколько ударов, и я сказал: «Хорошо, немного поборемся»
16сегодня, 07:04
Ко всем новостям
Последние новости
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49