Дюбуа перевесил Усика почти на 8 кг перед боем за титул абсолютного чемпиона мира
Александр Усик и Даниэль Дюбуа прошли процедуру взвешивания перед поединком.
Даниэль Дюбуа показал на весах 110,8 кг. Вес Александра Усика составил 103 кг.
Бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе возглавит вечер бокса в Лондоне. Турнир пройдет 19 июля.
Дюбуа и Усик уже встречались на ринге. Первый бой между ними состоялся в августе 2023 года – тогда Усик победил нокаутом в девятом раунде.
Фото: Gettyimages.ru/Richard Pelham
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
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