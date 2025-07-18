Дюбуа перевесил Усика почти на 8 кг перед боем за титул абсолютного чемпиона мира

Александр Усик и Даниэль Дюбуа прошли процедуру взвешивания перед поединком.

Даниэль Дюбуа показал на весах 110,8 кг. Вес Александра Усика составил 103 кг.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе возглавит вечер бокса в Лондоне. Турнир пройдет 19 июля.

Дюбуа и Усик уже встречались на ринге. Первый бой между ними состоялся в августе 2023 года – тогда Усик победил нокаутом в девятом раунде.

Фото : Gettyimages.ru/Richard Pelham

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